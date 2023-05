CLEARFIELD – The Joseph & Elizabeth Shaw Public Library has listed recent memorials made to its book fund.

MEMORIAL BOOK FUND IN MEMORY OF: GIVEN BY: Donna Schickling Shannon & Karen McKee James Ferguson Nancy Halford Joyce Amon Michaels Joyce E. Fletcher CHS Class of 1959 Yvonne E. Wright Joyce Fletcher Edith Barber Sally Coxey & Richard Hurd Ada M. Shimmel Susan J. Young Beth E. Rogers Gary Evans & Emanuel Stein Mae Peters Bernard & Myrtle Young Reunion Daniel Ting Senior Environmental Corporation Mary Elizabeth Delaney Dr. Fred & Mrs. Gail Ralston Elsie J. Shirey Lawrence Township Board of Supervisors William Daub Beth, Tom, & Kylie Laird Jodi Lynn Morelli Jim & Michele Moyer Judith A. Young Jane Davis, Carol Durandetta, Donna Furgiule, Barb Homer, Cindy Thompson, & Pam Wilkinson Mary Annette Martin Madeline J. Magnuson Paul A. Swales Mary Swales & Dr. Thad Swales Duane L. Berry Clearfield Elks PER Association Thomas Semelsberger Carl J. & Carol O. Peterson Gus Rodeen Burt & Pat Henchbarger Larry Putt Lawrence Township Board of Supervisors Margaret Mitchell Darlene Levin Diane Bakaysa Emily Weaver Gwen Crandell The Dotts Family Mary Walker Betty Lou Mollica Nancy, Denise, Dawn, Stacie, Jaime, Barbara, and Carol Marie Ferlazzo & Josephine Calapa Lesa Norman Joann L. Ross Uncle Bob, Aunt Annna, Aunt Honey, The Wagners IN HONOR OF: FOR: BY: Joel & Cindy Peterson Jim & Michele Moyer