<!-- wp:paragraph -->\n<p>Clearfield Regional Police<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:pdf-viewer-block\/standard {"mediaID":554169} -->\n<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Scanned-from-a-Xerox-Multifunction-Printer-1.pdf" data-width="" data-height=""><\/a><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:pdf-viewer-block\/standard -->\n\n<!-- wp:pdf-viewer-block\/standard {"mediaID":554170} -->\n<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/18147653675-0903-080139-417.pdf" data-width="" data-height=""><\/a><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:pdf-viewer-block\/standard -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Curwensville Borough Police<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:pdf-viewer-block\/standard {"mediaID":554172} -->\n<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Curwensville-Police.pdf" data-width="" data-height=""><\/a><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:pdf-viewer-block\/standard -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>PSP Clearfield<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:pdf-viewer-block\/standard {"mediaID":554173} -->\n<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/c_clea_03sep2026_1445.pdf" data-width="" data-height=""><\/a><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:pdf-viewer-block\/standard -->