CLEARFIELD CO., PA– The Clearfield County Mobile Library announces locations for the month of September.
September 2
Coalport VFW
11 a.m. to 4:30 p.m.
September 4
B&B Park, Madera
12 a.m. to 4 p.m.
September 7
Library Closed Labor Day
September 8
The Rock Church, West Decatur
11 a.m. 1 p.m.
2 p.m. to 4 p.m.
September 9
Penfield Grange Hall
11 a.m. to 4 p.m.
September 10
Graystone
11:30 a.m. to 1 p.m.
Frenchville VFW
2 p.m. to 4:30 p.m.
September 11
LifeSpan Family Services, Luthersburg (Make Up)
1:30 p.m. to 3:30 p.m.
September 14
Mahaffey Fire Hall
11 a.m. to 4:30 a.m.
September 15
Kylertown CAL
10 a.m. to 12 p.m.
Mt. View Market, Kylertown
12 p.m. to 2 p.m.
Gethsemane United Methodist Church, Allport
2:15 p.m. to 4:30 p.m.
September 16
Mint Condition, Grampian
11 a.m. to 4:30 p.m.
September 17
Shepherd of the Hills, Karthaus
10:30 a.m. to 1 p.m.
2 p.m. to 4 p.m.
September 21
La Jose Hotel, La Jose
11 a.m. to 4 p.m.
September 22
Glendale Valley Spirit & Truth, Irvona
11 a.m. to 4:30 p.m.
September 23
Coalport VFW
11 a.m. to 4:30 p.m.
September 25
B&B Park, Madera
12 a.m. to 4 p.m.
September 28
LifeSpan Family Services, Luthersburg
11 a.m. to 4:30 p.m
September 29
The Rock Church, West Decatur
11 a.m. 1 p.m.
2 p.m. to 4 p.m.
September 30
Library Closed