REYNOLDSVILLE, PA– Hummingbird Speedway officials released the race results for August 15.
SEMI LATES
1. 11 Kyle Shannon
2. 3xAA Doug Surra
3. 9N Nick Loffredo
4. 96R Tyler Rougeux
5. 56 Dylan Fenton
6. 99 Cody Lear
7. 24M Jason Witherite
8. 18 Rich Runyan Jr.
9. 23 B.J. Hudson
10. 55 Denny Fenton
11. 152 Kyle Corah
ECONOMODS
1. 50 Bob McMillen
2. 818 Bob Connor
3. X Mark Bell
4. 7 Kevin Buckhart
5. 12B Ed Robley
6. 13M Virgil Meyer
7. 777 Justin Lapcevich
SROCK CONTRACTING SUPER LATE MODELS
1. 13X Ken Schaffer
2. 36 Paul Kot
3. 66N Orvis Newcome III
4. 20 Nick Eck
5. 03 Doug Eck
6. 96 John Brady
7. 24J Jon Rohacevich
PURE STOCKS
1. 88 Josh Fields
2. 55 Austin Fenton
3. 01D Dominic Marchiori
4. 77B Jack Brenner
5. 37B Caleb Bloom
6. 50 Ashley Kilhoffer
7. 14C Cody Cassler
8. 18 Devin Dickey
9. 23S Ryan Shaffner
10. 79 Devon Trayer
(DNS) 28 Fuzzy Fields
(DNS) 1M Gary Miller Jr.
PRO STOCKS
1. 25. Andrew Gordon
2. 55C Brandon Connor
3. 28 Fuzzy Fields
4. 0 Rocky Kugel
5. 37J Josh Bloom
6. 101 Bruce Hartzfeld
7. 77 Nathan Brady
8. 37A Jim Bloom
9. 983 Zack Gustafson
10. 113 Ben Ecelberger
11. 24C Dennis Curry
12. 11Y Nathan Yeaney
13. 44 Jim Challingsworth
14. 3 Rich Howell
15. 54S Mitch Stiles
4-CYLINDERS
1. 3H Shawn Hadden
2. 8H Joe Huber
3. 4T1 Allen Robison
4. 23 Brett Hanley
5. 44B Bruce Long
6. 33 Paul Demko
7. THE99 Scott Robison
8. 282 Derrick Joiner
9. 29L Josh Lindenmuth
10. 87M Matt Mitchell
11. 778 Duane Hinderliter
12. 8F Sam Fye