<!-- wp:paragraph -->\n<p>Curwensville Borough Police<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:pdf-viewer-block\/standard {"mediaID":553081} -->\n<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Curwensville-Borough_repaired_rotated.pdf" data-width="" data-height=""><\/a><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:pdf-viewer-block\/standard -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>PSP DuBois<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:pdf-viewer-block\/standard {"mediaID":553082} -->\n<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/c-dubo-17aug2026-0919.pdf" data-width="" data-height=""><\/a><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:pdf-viewer-block\/standard -->