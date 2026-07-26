<!-- wp:jetpack\/slideshow {"ids":[551482,551483,551484,551485,551486,551487,551488,551489,551490,551491,551492,551493],"sizeSlug":"large"} -->\n<div class="wp-block-jetpack-slideshow aligncenter" data-effect="slide"><div class="wp-block-jetpack-slideshow_container swiper"><ul class="wp-block-jetpack-slideshow_swiper-wrapper swiper-wrapper"><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551482" data-id="551482" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2478.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551483" data-id="551483" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2479.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551484" data-id="551484" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2480.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551485" data-id="551485" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2486.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551486" data-id="551486" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2487.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551487" data-id="551487" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2489.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551488" data-id="551488" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2490.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551489" data-id="551489" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2494.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551490" data-id="551490" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2495.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551491" data-id="551491" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2524.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551492" data-id="551492" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2527.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551493" data-id="551493" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2540.jpg"\/><\/figure><\/li><\/ul><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-prev swiper-button-prev swiper-button-white" role="button"><\/a><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-next swiper-button-next swiper-button-white" role="button"><\/a><a aria-label="Pause Slideshow" class="wp-block-jetpack-slideshow_button-pause" role="button"><\/a><div class="wp-block-jetpack-slideshow_pagination swiper-pagination swiper-pagination-white"><\/div><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:jetpack\/slideshow -->