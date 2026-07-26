<!-- wp:jetpack\/slideshow {"ids":[551476,551475,551474,551473,551472,551471,551470,551463,551464,551465,551466,551467,551468,551469,551462,551461,551460,551459,551458,551457,551456,551449,551450,551451,551452,551453,551454,551455,551448,551447],"sizeSlug":"large"} -->\n<div class="wp-block-jetpack-slideshow aligncenter" data-effect="slide"><div class="wp-block-jetpack-slideshow_container swiper"><ul class="wp-block-jetpack-slideshow_swiper-wrapper swiper-wrapper"><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551476" data-id="551476" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2581.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551475" data-id="551475" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2580.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551474" data-id="551474" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2579.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551473" data-id="551473" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2576.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551472" data-id="551472" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2575.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551471" data-id="551471" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2573.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551470" data-id="551470" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2571.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551463" data-id="551463" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2551.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551464" data-id="551464" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2552.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551465" data-id="551465" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2555.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551466" data-id="551466" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2556.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551467" data-id="551467" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2557.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551468" data-id="551468" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2560.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551469" data-id="551469" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2569.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551462" data-id="551462" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2548.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551461" data-id="551461" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2547.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551460" data-id="551460" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2544.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551459" data-id="551459" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2543.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551458" data-id="551458" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2542.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551457" data-id="551457" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2539.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551456" data-id="551456" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2532.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551449" data-id="551449" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2507.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551450" data-id="551450" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2508.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551451" data-id="551451" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2509.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551452" data-id="551452" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2514.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551453" data-id="551453" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2518.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551454" data-id="551454" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2520.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551455" data-id="551455" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2531.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551448" data-id="551448" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2506.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551447" data-id="551447" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2501.jpg"\/><\/figure><\/li><\/ul><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-prev swiper-button-prev swiper-button-white" role="button"><\/a><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-next swiper-button-next swiper-button-white" role="button"><\/a><a aria-label="Pause Slideshow" class="wp-block-jetpack-slideshow_button-pause" role="button"><\/a><div class="wp-block-jetpack-slideshow_pagination swiper-pagination swiper-pagination-white"><\/div><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:jetpack\/slideshow -->