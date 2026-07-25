<!-- wp:jetpack\/slideshow {"ids":[551440,551438,551437,551436,551435,551434,551433,551426,551427,551428,551429,551430,551431,551432,551425,551424,551423,551422,551421,551420,551419,551418],"sizeSlug":"large"} -->\n<div class="wp-block-jetpack-slideshow aligncenter" data-effect="slide" style="--aspect-ratio:calc(800 \/ 450)"><div class="wp-block-jetpack-slideshow_container swiper"><ul class="wp-block-jetpack-slideshow_swiper-wrapper swiper-wrapper"><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551440" data-id="551440" data-aspect-ratio="800 \/ 450" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Flaming-motorcycle-800x450.png"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551438" data-id="551438" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2442.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551437" data-id="551437" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2441.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551436" data-id="551436" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2433.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551435" data-id="551435" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2432.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551434" data-id="551434" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2431.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551433" data-id="551433" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2416.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551426" data-id="551426" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2366.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551427" data-id="551427" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2367.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551428" data-id="551428" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2368.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551429" data-id="551429" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2374.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551430" data-id="551430" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2404.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551431" data-id="551431" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2408.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551432" data-id="551432" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2410.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551425" data-id="551425" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2353.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551424" data-id="551424" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2341.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551423" data-id="551423" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2334.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551422" data-id="551422" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2324.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551421" data-id="551421" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2312.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551420" data-id="551420" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2298.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551419" data-id="551419" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2289.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551418" data-id="551418" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2285.jpg"\/><\/figure><\/li><\/ul><a 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