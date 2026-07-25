<!-- wp:jetpack\/slideshow {"ids":[551390,551391,551392,551393,551394,551395,551396,551397,551398,551399,551400,551401,551402,551403,551404],"sizeSlug":"large"} -->\n<div class="wp-block-jetpack-slideshow aligncenter" data-effect="slide"><div class="wp-block-jetpack-slideshow_container swiper"><ul class="wp-block-jetpack-slideshow_swiper-wrapper swiper-wrapper"><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551390" data-id="551390" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2272.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551391" data-id="551391" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2274.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551392" data-id="551392" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2275.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551393" data-id="551393" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2277.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551394" data-id="551394" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2278.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551395" data-id="551395" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2279.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551396" data-id="551396" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2280.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551397" data-id="551397" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2461.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551398" data-id="551398" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2465.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551399" data-id="551399" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2466.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551400" data-id="551400" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2467.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551401" data-id="551401" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2470.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551402" data-id="551402" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2473.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551403" data-id="551403" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2474.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551404" data-id="551404" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2476.jpg"\/><\/figure><\/li><\/ul><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-prev swiper-button-prev swiper-button-white" role="button"><\/a><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-next swiper-button-next swiper-button-white" role="button"><\/a><a aria-label="Pause Slideshow" class="wp-block-jetpack-slideshow_button-pause" role="button"><\/a><div class="wp-block-jetpack-slideshow_pagination swiper-pagination swiper-pagination-white"><\/div><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:jetpack\/slideshow -->