<!-- wp:jetpack\/slideshow {"ids":[551365,551363,551362,551361,551360,551359,551358,551351,551352,551353,551354,551355,551356,551357,551350,551349,551348,551347,551346,551345,551342,551339,551338,551337,551336,551335,551328,551329,551330,551331,551332,551333,551334,551327,551326,551325,551324,551323],"sizeSlug":"large"} -->\n<div class="wp-block-jetpack-slideshow aligncenter" data-effect="slide" style="--aspect-ratio:calc(800 \/ 450)"><div class="wp-block-jetpack-slideshow_container swiper"><ul class="wp-block-jetpack-slideshow_swiper-wrapper swiper-wrapper"><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551365" data-id="551365" data-aspect-ratio="800 \/ 450" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Tractor-800x450.png"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551363" data-id="551363" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2161-1.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551362" data-id="551362" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2159-1.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551361" data-id="551361" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2145-4.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551360" data-id="551360" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2144-1.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551359" data-id="551359" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2223-1.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551358" data-id="551358" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2217-1.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551351" data-id="551351" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2242-1.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551352" data-id="551352" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2268-1.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551353" data-id="551353" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2211-1.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551354" data-id="551354" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2225-1.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551355" data-id="551355" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2233-1.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551356" data-id="551356" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2258-1.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551357" data-id="551357" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2171-1.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551350" data-id="551350" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2170-1.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551349" data-id="551349" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2205-1.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551348" data-id="551348" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2262-1.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551347" data-id="551347" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2239-1.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551346" data-id="551346" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2232-1.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551345" data-id="551345" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2213-1.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551342" data-id="551342" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2145-3.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551339" data-id="551339" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2268.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551338" data-id="551338" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2242.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551337" data-id="551337" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2258.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551336" data-id="551336" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2262.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551335" data-id="551335" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2233.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551328" data-id="551328" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2171.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551329" data-id="551329" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2223.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551330" data-id="551330" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2217.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551331" data-id="551331" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2213.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551332" data-id="551332" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2232.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551333" data-id="551333" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2225.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551334" data-id="551334" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2239.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551327" data-id="551327" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2205.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551326" data-id="551326" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2211.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551325" data-id="551325" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2170.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551324" data-id="551324" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2161.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551323" data-id="551323" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2159.jpg"\/><\/figure><\/li><\/ul><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-prev swiper-button-prev swiper-button-white" role="button"><\/a><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-next swiper-button-next swiper-button-white" role="button"><\/a><a aria-label="Pause Slideshow" class="wp-block-jetpack-slideshow_button-pause" role="button"><\/a><div class="wp-block-jetpack-slideshow_pagination swiper-pagination swiper-pagination-white"><\/div><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:jetpack\/slideshow -->