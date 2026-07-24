<!-- wp:paragraph -->\n<p>CLEARFIELD, PA-- Scenes from the Clearfield County Fair on Thursday. <\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:gallery {"linkTo":"none"} -->\n<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"><!-- wp:image {"id":551297,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2135.jpg" alt="" class="wp-image-551297"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:image {"id":551296,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2131.jpg" alt="" class="wp-image-551296"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:image {"id":551295,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2134.jpg" alt="" class="wp-image-551295"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:image {"id":551294,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2139.jpg" alt="" class="wp-image-551294"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:image {"id":551293,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2130.jpg" alt="" class="wp-image-551293"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:image {"id":551292,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2124.jpg" alt="" class="wp-image-551292"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:image {"id":551291,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2126.jpg" alt="" class="wp-image-551291"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:image {"id":551287,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2129.jpg" alt="" class="wp-image-551287"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:image {"id":551288,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2125.jpg" alt="" class="wp-image-551288"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:image {"id":551289,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2128.jpg" alt="" class="wp-image-551289"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:image {"id":551290,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2127.jpg" alt="" class="wp-image-551290"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image --><\/figure>\n<!-- \/wp:gallery -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->