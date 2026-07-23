<!-- wp:paragraph -->\n<p>CLEARFIELD, PA-- Scenes from Bullride Mania at the Clearfield County Fair on Wednesday. All photos by Wendy Brion.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:jetpack\/slideshow {"ids":[551195,551196,551197,551200,551199,551198,551201,551202,551204,551203,551206,551205],"sizeSlug":"large"} -->\n<div class="wp-block-jetpack-slideshow aligncenter" data-effect="slide" style="--aspect-ratio:calc(600 \/ 800)"><div class="wp-block-jetpack-slideshow_container swiper"><ul class="wp-block-jetpack-slideshow_swiper-wrapper swiper-wrapper"><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551195" data-id="551195" data-aspect-ratio="600 \/ 800" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1000009400-600x800.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551196" data-id="551196" data-aspect-ratio="600 \/ 800" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1000009422-600x800.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551197" data-id="551197" data-aspect-ratio="800 \/ 600" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1000009421-800x600.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551200" data-id="551200" data-aspect-ratio="800 \/ 600" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1000009439-800x600.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551199" data-id="551199" data-aspect-ratio="800 \/ 600" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1000009414-800x600.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551198" data-id="551198" data-aspect-ratio="800 \/ 600" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1000009441-800x600.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551201" data-id="551201" data-aspect-ratio="800 \/ 600" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1000009435-800x600.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551202" data-id="551202" data-aspect-ratio="800 \/ 600" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1000009449-800x600.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551204" data-id="551204" data-aspect-ratio="800 \/ 600" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1000009392-800x600.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551203" data-id="551203" data-aspect-ratio="800 \/ 600" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1000009371-800x600.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551206" data-id="551206" data-aspect-ratio="800 \/ 600" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1000009358-800x600.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551205" data-id="551205" data-aspect-ratio="800 \/ 600" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1000009380-800x600.jpg"\/><\/figure><\/li><\/ul><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-prev swiper-button-prev swiper-button-white" role="button"><\/a><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-next swiper-button-next swiper-button-white" role="button"><\/a><a aria-label="Pause Slideshow" class="wp-block-jetpack-slideshow_button-pause" role="button"><\/a><div class="wp-block-jetpack-slideshow_pagination swiper-pagination swiper-pagination-white"><\/div><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:jetpack\/slideshow -->