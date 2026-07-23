CLEARFIELD, PA– On Tuesday, the Clearfield Fair and Park Board recognized 8 individuals that have been instrumental in volunteering many hours of their time to help make our fair happen.
From left to right. Front row: Amy Hindman, Kelly Shaffer, Lewis Kukalinski, Ed Kukalinski, Kaylee Hallstrom, Mary Hurd, Janet Cowder. Back row: Randy Weir, Sue Swales-Vitullo, Jeff Fink, Annjane Ross, George Proud, Greg Hallstrom jr, Greg Hallstrom Sr, Dave Pittman, Allan Roseberry, Steve Livergood, Dave Hallstrom and Kendrea Neeper.
Missing from the photo is Margret Hall.