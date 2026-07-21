<!-- wp:paragraph -->\n<p>CLEARFIELD, PA-- Scenes from Monday at the Clearfield County Fair. All photos by Dustin Parks.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:jetpack\/slideshow {"ids":[551083,551081,551082,551080,551077,551079,551078,551075,551076,551074,551072,551073,551071,551069,551070,551066,551068,551065,551067,551064,551062,551060,551059,551061,551063,551058,551055,551056,551057,551054,551053,551052,551047,551050,551049,551048,551051],"sizeSlug":"large"} -->\n<div class="wp-block-jetpack-slideshow aligncenter" data-effect="slide" style="--aspect-ratio:calc(2000 \/ 1333)"><div class="wp-block-jetpack-slideshow_container swiper"><ul class="wp-block-jetpack-slideshow_swiper-wrapper swiper-wrapper"><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551083" data-id="551083" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2108.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551081" data-id="551081" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2085.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551082" data-id="551082" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2088.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551080" data-id="551080" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2113.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551077" data-id="551077" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2091.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551079" data-id="551079" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2089.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551078" data-id="551078" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2087.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551075" data-id="551075" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2077.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551076" data-id="551076" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2078.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551074" data-id="551074" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2079.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551072" data-id="551072" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2095.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551073" data-id="551073" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2092.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551071" data-id="551071" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2080.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551069" data-id="551069" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2082.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551070" data-id="551070" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2072.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551066" data-id="551066" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" 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class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551064" data-id="551064" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2066.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551062" data-id="551062" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2063.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551060" data-id="551060" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_2057.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-551059" data-id="551059" data-aspect-ratio="2000 \/ 1333" 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