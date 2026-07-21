<!-- wp:jetpack\/slideshow {"ids":[550943,550944,550960,550948,550946,550959,550958,550957,550956,550955,550954,550953,550952,550951,550949,550950],"sizeSlug":"large"} -->\n<div class="wp-block-jetpack-slideshow aligncenter" data-effect="slide" style="--aspect-ratio:calc(1000 \/ 667)"><div class="wp-block-jetpack-slideshow_container swiper"><ul class="wp-block-jetpack-slideshow_swiper-wrapper swiper-wrapper"><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550943" data-id="550943" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_PreParade_151.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550944" data-id="550944" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_PreParade_154.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550960" data-id="550960" data-aspect-ratio="883 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_PreParade_165.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550948" data-id="550948" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_PreParade_157.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550946" data-id="550946" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_PreParade_156.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550959" data-id="550959" data-aspect-ratio="576 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_PreParade_164.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550958" data-id="550958" data-aspect-ratio="1000 \/ 714" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_PreParade_161.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550957" data-id="550957" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_PreParade_160.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550956" data-id="550956" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_PreParade_155.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550955" data-id="550955" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_PreParade_153.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550954" data-id="550954" data-aspect-ratio="1000 \/ 584" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_PreParade_152.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550953" data-id="550953" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_PreParade_150.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550952" data-id="550952" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_PreParade_163.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550951" data-id="550951" data-aspect-ratio="1000 \/ 749" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_PreParade_162.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550949" data-id="550949" data-aspect-ratio="1000 \/ 956" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_PreParade_158.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550950" data-id="550950" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_PreParade_159.jpg"\/><\/figure><\/li><\/ul><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-prev swiper-button-prev swiper-button-white" role="button"><\/a><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-next swiper-button-next swiper-button-white" role="button"><\/a><a aria-label="Pause Slideshow" 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