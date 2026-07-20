<!-- wp:jetpack\/slideshow {"ids":[550827,550828,550842,550834,550840,550841,550832,550833,550838,550839,550831,550830,550837,550836,550835,550829],"sizeSlug":"large"} -->\r\n<div class="wp-block-jetpack-slideshow aligncenter" style="--aspect-ratio: calc(1000 \/ 667);" data-effect="slide">\r\n<div class="wp-block-jetpack-slideshow_container swiper">\r\n<p style="text-align: left;">CLEARFIELD, PA- The Clearfield County Fair is in full swing. All photos by Steven McDole.<\/p>\r\n<ul class="wp-block-jetpack-slideshow_swiper-wrapper swiper-wrapper">\r\n<li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide">\r\n<figure><img class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550827" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_Crowd_106.jpg" alt="" data-id="550827" data-aspect-ratio="1000 \/ 667"><\/figure>\r\n<\/li>\r\n<li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide">\r\n<figure><img class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550828" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_Crowd_111.jpg" alt="" data-id="550828" data-aspect-ratio="1000 \/ 667"><\/figure>\r\n<\/li>\r\n<li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide">\r\n<figure><img class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550842" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_Crowd_119.jpg" alt="" data-id="550842" data-aspect-ratio="1000 \/ 667"><\/figure>\r\n<\/li>\r\n<li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide">\r\n<figure><img class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550834" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_Crowd_108.jpg" alt="" data-id="550834" data-aspect-ratio="1000 \/ 667"><\/figure>\r\n<\/li>\r\n<li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide">\r\n<figure><img class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550840" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_Crowd_117.jpg" alt="" data-id="550840" data-aspect-ratio="1000 \/ 667"><\/figure>\r\n<\/li>\r\n<li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide">\r\n<figure><img class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550841" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_Crowd_118.jpg" alt="" data-id="550841" data-aspect-ratio="667 \/ 1000"><\/figure>\r\n<\/li>\r\n<li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide">\r\n<figure><img class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550832" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_Crowd_121.jpg" alt="" data-id="550832" data-aspect-ratio="667 \/ 1000"><\/figure>\r\n<\/li>\r\n<li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide">\r\n<figure><img class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550833" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_Crowd_107.jpg" alt="" data-id="550833" data-aspect-ratio="1000 \/ 667"><\/figure>\r\n<\/li>\r\n<li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide">\r\n<figure><img class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550838" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_Crowd_115.jpg" alt="" data-id="550838" data-aspect-ratio="1000 \/ 667"><\/figure>\r\n<\/li>\r\n<li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide">\r\n<figure><img class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550839" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_Crowd_116.jpg" alt="" data-id="550839" data-aspect-ratio="1000 \/ 667"><\/figure>\r\n<\/li>\r\n<li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide">\r\n<figure><img class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550831" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_Crowd_120.jpg" alt="" data-id="550831" data-aspect-ratio="1000 \/ 667"><\/figure>\r\n<\/li>\r\n<li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide">\r\n<figure><img class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550830" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_Crowd_113.jpg" alt="" data-id="550830" data-aspect-ratio="1000 \/ 667"><\/figure>\r\n<\/li>\r\n<li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide">\r\n<figure><img class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550837" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_Crowd_114.jpg" alt="" data-id="550837" data-aspect-ratio="1000 \/ 667"><\/figure>\r\n<\/li>\r\n<li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide">\r\n<figure><img class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550836" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_Crowd_110.jpg" alt="" data-id="550836" data-aspect-ratio="667 \/ 1000"><\/figure>\r\n<\/li>\r\n<li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide">\r\n<figure><img class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550835" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_Crowd_109.jpg" alt="" data-id="550835" data-aspect-ratio="1000 \/ 667"><\/figure>\r\n<\/li>\r\n<li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide">\r\n<figure><img class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550829" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_Crowd_112.jpg" alt="" data-id="550829" data-aspect-ratio="1000 \/ 667"><\/figure>\r\n<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<div class="wp-block-jetpack-slideshow_pagination swiper-pagination swiper-pagination-white"> <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n<!-- \/wp:jetpack\/slideshow -->