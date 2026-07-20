<!-- wp:jetpack\/slideshow {"ids":[550914,550916,550915,550912,550927,550926,550924,550925,550923,550921,550919,550920,550922,550918,550917,550913,550928,550931,550930,550929,550932,550933,550934,550935,550936,550937,550938,550939],"sizeSlug":"large"} -->\n<div class="wp-block-jetpack-slideshow aligncenter" data-effect="slide" style="--aspect-ratio:calc(1000 \/ 667)"><div class="wp-block-jetpack-slideshow_container swiper"><ul class="wp-block-jetpack-slideshow_swiper-wrapper swiper-wrapper"><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550914" data-id="550914" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ClearfieldFair_2026_Parade_122.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-550916" data-id="550916" data-aspect-ratio="1000 \/ 752" 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