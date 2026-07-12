DuBois, Pa. — Penn State DuBois has announced the campus dean’s list and part-time dean’s list for the spring 2026 semester. In recognition of academic excellence, students who achieved a one-semester grade-point average of 3.50 or above and who earned 12 or more credits toward GPA are named to the dean’s list, while students who achieved a one-semester grade-point average of 3.50 or above and who earned six through 11.9 credits toward GPA are named to the part-time dean’s list.
Penn State DuBois dean’s list students for spring 2026 are:
- Leah Aldous, Elizabethtown
- Mariah Allen, DuBois
- Isaac Anthony, Meridian
- Janelle Ardary, Olanta
- Hunter Azzato, Sykesville
- Olivia Bailey, Clearfield
- Jacob Baird, DuBois
- Tyler Baird, DuBois
- Sienna Barnhart, Bellefonte
- Joshua Beer, Emporium
- Emily Bennett, Falls Creek
- Riley Brennan, Saint Marys
- Nickolas Brown, Smethport
- John Bruner, Blairsville
- Sarah Buchwitz, Grampian
- Thad Butler, Curwensville
- Cassandra Carnesali, DuBois
- Courtney Charles, DuBois
- Dylan Clancy, Austin
- Barak Clouser, Reynoldsville
- Wyatt Coakley, Howard
- Lukas Colton, Hawk Run
- Logan Conner, Brookville
- Braylen Corter, Lock Haven
- Jack Craig, Strattanville
- Johannah Crandall, DuBois
- Amanda Decker, Brockport
- Adam Dennison, Brookville
- Kayleigh Detz, Mount Joy
- Lori Dixon, Emporium
- Mike Dixon, Emporium
- Abby Dressler, Falls Creek
- Amber Eberly, Rockton
- Josie English, Morrisdale
- Dylan Ewing, Warriors Mark
- Madee Finalle, DuBois
- Ashton Fortson, Johnstown
- Eli Fox, Clearfield
- Jessy Frank, DuBois
- Delayne Fremer, Brockway
- Kathryn Fritz, Bellefonte
- Emilie Gardner, DuBois
- Quin Gavazzi, Weedville
- Raegan Gelnette, Brockway
- Melanie George, Homer City
- Jillian Gerhard, Rochester Mills
- Conner Gifford, Rimersburg
- Logan Glace, Curwensville
- Erin Godin, Allport
- Ben Gritzer, DuBois
- Matthew Grusky, Punxsutawney
- Michael Gulnac, Saint Marys
- Sydnee Haines, Punxsutawney
- Skyler Hampton, West Decatur
- Clara Heary, Saint Marys
- Julie Hedlund, Saint Marys
- Adison Hetrick, Quarryville
- Bethany Holbrook, Brockway
- Helayna Hollobaugh, Kersey
- Chase Hook, DuBois
- Gabrielle Horner, DuBois
- Miles Horsley, Falls Creek
- Elizabeth Hungiville, Smethport
- William Jenkins, DuBois
- Karley Johnson, DuBois
- Michael Johnson, Ridgway
- Zayden Jordan, Reynoldsville
- Gavin Kaschalk, DuBois
- Brady Keener, Rochester Mills
- Abagail Kellogg-Long, Bellefonte
- Brooke Kelty, Orangeville
- Cameron Kerr, Titusville
- Cassandra Kinser, DuBois
- Kameron Knisley, Grampian
- Joey Kovalcin, Philipsburg
- Magnus Kreger, Kenosha, Wisconsin
- Triston Kriner, Brockway
- Thomas Krumrine, Felton, Delaware
- Lola Larkin, Saint Marys
- Laken Lashinsky, Reynoldsville
- Joseph Lehman, Ulysses
- Curtis Lillard, Flint Hill, Virgina
- Roan Lion, Saint Marys
- Logan Liptak, Hawk Run
- Kallysta Long, DuBois
- Maggie Mahle, Marble
- Rebecca Martin, Ulysses
- Brady Means, Brookville
- Logan Meier, Clarion
- Paige Miller, Halifax
- Frances Milliron, Strattanville
- Elaina Minaya, DuBois
- Christian Moore, Clearfield
- Garrett Nicklas, Saint Marys
- Garret Park, Brockway
- Jackson Peters, DuBois
- Melina Powers, DuBois
- Kinley Reed, Woodland
- Isabella Rees, Austin
- Braden Renner, DuBois
- Hunter Robinson, Johnsonburg
- Jorge Rodriguez, Hazleton
- Alexander Ross, Brockway
- Savannah Ross, Falls Creek
- Melissa Rossi, DuBois
- Brody Rothrock, Morrisdale
- Kloe Roy, DuBois
- Ben Salapek, Russell
- Jacob Samsel, Clearfield
- Gabby Santoriello, Oil City
- Noah Sawtelle, DuBois
- Malachi Schaefer, East Springfield
- Abigail Schaffer, Reynoldsville
- Benjamin Schoo, DuBois
- Kaitlin Shaffer, DuBois
- Nathan Shaffer, DuBois
- Bryce Shannon, Saint Marys
- Luther Shepard, DuBois
- Tiffany Sherry, Saint Marys
- Adam Sierzega, DuBois
- Connor Siple, DuBois
- Reagan Slawson, Genesee
- Brock Smith, Falls Creek
- David Smith, Saint Marys
- Chase Snell, Brookville
- Brady Snyder, DuBois
- Jorja Snyder, Mountain Top
- Emma Sorg, Saint Marys
- Cosette Sowers, Eldred
- Navaeh Spaeth, Emporium
- Brody Stauffer, Saint Marys
- Josh Stout, Horseheads, New York
- Heather Strohm, Summerville
- Cody Taylor, Clearfield
- Zachary Tiracorda, Kylertown
- Myer Tretick, Falls Creek
- Tytus Troup, Marble
- Justin Vander Kelen, Brookville
- Caleb Verdill, Punxsutawney
- Mathue Volpe, DuBois
- Ella Wallace, West Decatur
- Zakk Walters, Rimersburg
- Bradley Weber, DuBois
- Casimir Wheat, Millheim
- Griffin White, Punxsutawney
- Benjamin Williams, Emporium
- Natalie Wischuck, Curwensville
- Zachary Witherow, New Millport
- Braelyn Wolfel, DuBois
- Eden Wonderling, Brookville
- Zane Woodling, Morrisdale
- Kaleb Wymer, Punxsutawney
- Zachary Wymer, Punxsutawney
- Gretchen Yatchik, Drifting
- Samuel Yount, DuBois
Penn State DuBois part-time dean’s list students for spring 2026 are:
- Samantha Barber, Brockway
- Jacob Martin, Winburne
- John McHenry, Brookville
- Austin Micthell, DuBois