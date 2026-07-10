Editor’s Note: GANT has teamed up with local law enforcement agencies throughout Clearfield County to develop a listing of persons for whom there are arrest warrants. Anyone with information about wanted persons is asked to contact the appropriate law enforcement agency. GANT will update its warrant page monthly based upon information provided by the participating law enforcement agencies.
|Clearfield County Sheriff’s Office
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Contact: 814-765-2641, Ext. 2159
|Anthony Leland Andstead
|Bench Warrant
|Arlo J. Barner
|Bench Warrant
|Jordan Blake
|Bench Warrant
|Bobbie Joe Bratton
|Bench Warrant
|Gabrielle Candelaria
|Bench Warrant
|Daniel Robert Collins
|Bench Warrant
|Benjamin Robert Coyler
|Bench Warrant
|Amber Rae Conroy
|Bench Warrant
|Clark William Daub
|Bench Warrant
|Shane Alan Decker
|Bench Warrant
|Diane M. Doncheski
|Bench Warrant
|Hanna Mae Earnest
|Bench Warrant
|Thomas Robert Ellinger
|Bench Warrant
|Edward Robert Gardner Jr.
|Bench Warrant
|Thomas Lee Golding
|Bench Warrant
|Jamie Fae Gustafson
|Bench Warrant
|Erika Lyn Haverly
|Bench Warrant
|Anthony David Jourdan
|Bench Warrant
|Robert Lee Krause Jr.
|Bench Warrant
|Shelly L. Mattson
|Bench Warrant
|Jeremy Allen May
|Bench Warrant
|Joy Ellen McBride
|Bench Warrant
|Matthew Lee Meek
|Bench Warrant
|Gwendolyn Montgomery
|Bench Warrant
|Isaac Musselman
|Bench Warrant
|David Scott Nailon
|Bench Warrant
|Edward Allen Nichols, Jr.
|Bench Warrant
|Michael Paul Noel
|Bench Warrant
|Erika Lynn Ocrotty
|Bench Warrant
|Larry Wayne Odell Jr.
|Bench Warrant
|Jason Arthur Pentz
|Bench Warrant
|Kenneth Robert Quade
|Tyler Santana
|Nikki Shelbey
|Brittany Marie Sipe
|Bench Warrant
|Tonya Ruth Swanson
|Bench Warrant
|Crystal Vanchure
|Bench Warrant
|Alexander Memphis Wetzel
|Bench Warrant
|Hywik Euegene Williams
|Bench Warrant
|Jennifer Marie Williams
|Bench Warrant
|Robert York
|Bench Warrant
|Bench Warrant