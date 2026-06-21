<!-- wp:jetpack\/slideshow {"ids":[546873,546901,546899,546895,546896,546886,546885,546889,546888,546890,546891,546894,546893,546892,546887,546879,546884,546882,546883,546880,546881,546878,546877,546876,546874,546875,546898,546900,546902,546897,546903],"sizeSlug":"large"} -->\n<div class="wp-block-jetpack-slideshow aligncenter" data-effect="slide" style="--aspect-ratio:calc(1000 \/ 667)"><div class="wp-block-jetpack-slideshow_container swiper"><ul class="wp-block-jetpack-slideshow_swiper-wrapper swiper-wrapper"><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546873" data-id="546873" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_020.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546901" data-id="546901" data-aspect-ratio="1000 \/ 634" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_045.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546899" data-id="546899" data-aspect-ratio="1000 \/ 858" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_044.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546895" data-id="546895" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_043.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546896" data-id="546896" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_042.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546886" data-id="546886" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_035.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546885" data-id="546885" data-aspect-ratio="1000 \/ 325" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_032.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546889" data-id="546889" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_034.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546888" data-id="546888" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_033.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546890" data-id="546890" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_037.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546891" data-id="546891" data-aspect-ratio="1000 \/ 679" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_038.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546894" data-id="546894" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_040.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546893" data-id="546893" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_041.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546892" data-id="546892" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_039.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546887" data-id="546887" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_036.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546879" data-id="546879" data-aspect-ratio="1000 \/ 557" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_027.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546884" data-id="546884" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_030.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546882" data-id="546882" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_026.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546883" data-id="546883" data-aspect-ratio="1000 \/ 610" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_031.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546880" data-id="546880" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_028.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546881" data-id="546881" data-aspect-ratio="1000 \/ 617" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_029.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546878" data-id="546878" data-aspect-ratio="1000 \/ 489" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_024.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546877" data-id="546877" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_023.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546876" data-id="546876" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_025.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546874" data-id="546874" data-aspect-ratio="1000 \/ 877" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_021.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546875" data-id="546875" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_022.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546898" data-id="546898" data-aspect-ratio="1000 \/ 708" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_047.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546900" data-id="546900" data-aspect-ratio="1000 \/ 656" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_048.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546902" data-id="546902" data-aspect-ratio="1000 \/ 899" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_049.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546897" data-id="546897" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_046.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546903" data-id="546903" data-aspect-ratio="1000 \/ 743" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-Parade_050.jpg"\/><\/figure><\/li><\/ul><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-prev swiper-button-prev swiper-button-white" role="button"><\/a><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-next swiper-button-next swiper-button-white" role="button"><\/a><a aria-label="Pause Slideshow" 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