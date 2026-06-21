<!-- wp:jetpack\/slideshow {"ids":[546868,546866,546867,546865,546863,546864,546860,546861,546862,546859],"sizeSlug":"large"} -->\n<div class="wp-block-jetpack-slideshow aligncenter" data-effect="slide" style="--aspect-ratio:calc(667 \/ 1000)"><div class="wp-block-jetpack-slideshow_container swiper"><ul class="wp-block-jetpack-slideshow_swiper-wrapper swiper-wrapper"><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546868" data-id="546868" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-SatBand_019.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546866" data-id="546866" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-SatBand_017.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546867" data-id="546867" data-aspect-ratio="665 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-SatBand_018.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546865" data-id="546865" data-aspect-ratio="683 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-SatBand_016.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546863" data-id="546863" data-aspect-ratio="530 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-SatBand_013.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546864" data-id="546864" data-aspect-ratio="1000 \/ 492" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-SatBand_011.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546860" data-id="546860" data-aspect-ratio="1000 \/ 459" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-SatBand_010.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546861" data-id="546861" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-SatBand_015.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546862" data-id="546862" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-SatBand_012.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546859" data-id="546859" data-aspect-ratio="689 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cdays2026-SatBand_014.jpg"\/><\/figure><\/li><\/ul><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-prev swiper-button-prev swiper-button-white" role="button"><\/a><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-next swiper-button-next swiper-button-white" role="button"><\/a><a aria-label="Pause Slideshow" class="wp-block-jetpack-slideshow_button-pause" role="button"><\/a><div class="wp-block-jetpack-slideshow_pagination swiper-pagination swiper-pagination-white"><\/div><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:jetpack\/slideshow -->