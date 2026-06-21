<!-- wp:jetpack\/slideshow {"ids":[546762,546755,546761,546760,546757,546758,546756,546759,546754],"sizeSlug":"large"} -->\n<div class="wp-block-jetpack-slideshow aligncenter" data-effect="slide" style="--aspect-ratio:calc(667 \/ 1000)"><div class="wp-block-jetpack-slideshow_container swiper"><ul class="wp-block-jetpack-slideshow_swiper-wrapper swiper-wrapper"><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546762" data-id="546762" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Curwensville-Days-MB_009.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546755" data-id="546755" data-aspect-ratio="1000 \/ 648" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Curwensville-Days-MB_002.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546761" data-id="546761" data-aspect-ratio="1000 \/ 604" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Curwensville-Days-MB_007.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546760" data-id="546760" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Curwensville-Days-MB_008.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546757" data-id="546757" data-aspect-ratio="1000 \/ 767" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Curwensville-Days-MB_006.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546758" data-id="546758" data-aspect-ratio="663 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Curwensville-Days-MB_004.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546756" data-id="546756" data-aspect-ratio="1000 \/ 619" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Curwensville-Days-MB_005.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546759" data-id="546759" data-aspect-ratio="807 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Curwensville-Days-MB_003.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546754" data-id="546754" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Curwensville-Days-MB_001.jpg"\/><\/figure><\/li><\/ul><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-prev swiper-button-prev swiper-button-white" role="button"><\/a><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-next swiper-button-next swiper-button-white" role="button"><\/a><a aria-label="Pause Slideshow" class="wp-block-jetpack-slideshow_button-pause" role="button"><\/a><div class="wp-block-jetpack-slideshow_pagination swiper-pagination swiper-pagination-white"><\/div><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:jetpack\/slideshow -->