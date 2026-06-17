<!-- wp:jetpack\/slideshow {"ids":[546391,546382,546390,546383,546389,546388,546387,546386,546385,546384],"sizeSlug":"large"} -->\n<div class="wp-block-jetpack-slideshow aligncenter" data-effect="slide" style="--aspect-ratio:calc(1000 \/ 814)"><div class="wp-block-jetpack-slideshow_container swiper"><ul class="wp-block-jetpack-slideshow_swiper-wrapper swiper-wrapper"><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546391" data-id="546391" data-aspect-ratio="1000 \/ 814" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/1N4A3832.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546382" data-id="546382" data-aspect-ratio="1000 \/ 599" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04717.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546390" data-id="546390" data-aspect-ratio="1000 \/ 670" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/1N4A3834.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546383" data-id="546383" data-aspect-ratio="919 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04692.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546389" data-id="546389" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04616.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546388" data-id="546388" data-aspect-ratio="786 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04624.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546387" data-id="546387" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04638.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546386" data-id="546386" data-aspect-ratio="1000 \/ 719" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04648.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546385" data-id="546385" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04664.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546384" data-id="546384" data-aspect-ratio="794 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04683.jpg"\/><\/figure><\/li><\/ul><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-prev swiper-button-prev swiper-button-white" role="button"><\/a><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-next swiper-button-next swiper-button-white" role="button"><\/a><a aria-label="Pause Slideshow" class="wp-block-jetpack-slideshow_button-pause" role="button"><\/a><div class="wp-block-jetpack-slideshow_pagination swiper-pagination swiper-pagination-white"><\/div><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:jetpack\/slideshow -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->