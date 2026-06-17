MO VALLEY– The following Moshannon Valley Jr.-Sr. High School seniors received scholarships and other awards during the Awards and Scholarship Ceremony, held Wednesday, May 20, 2026.
High School Principal Kris Albright recognized the community organizations and donors, “through your continued financial contributions, many former and future Moshannon Valley students have found the pursuit of higher education easier to obtain.”
Albright noted that roughly $225,000 would going out to students through these scholarships.
“While we may be a small school, that financial contribution is a tremendous impact on the future of tonight’s seniors,” he said.
Adelyne E. Thomas Memorial Scholarship: Annabeth Anderson, Troy Canner
Alumni Scholarship: Colby Reifer
Big Dan” Kitko Scholarship: Jayna Hertlein, Ella Krause
Black & White Mat Club Scholarship: Mya Walstrom
Boumerhi Family Scholarship: Annabeth Anderson, Sam Taylor
Brian Janowiak Memorial Scholarship: Valent Cervenak
Carolyn (Green) Ball Memorial Scholarship: Kylee O’Donnell
Children’s Orthopedic Services, Inc. Scholarship: Kylee O’Donnell
Christopher A. Souder Scholarship: Lacee Latosky
Clearfield County Counselor Association Scholarship: Marley Reese
Fullington High School Service Scholarship: Valent Cervenak, Alydia Greenawalt
District 6 Dean Rossi Memorial Scholarship: Troy Canner, Leah Martin
Dylan Ludwig Memorial Award: Annabeth Anderson, Valent Cervenak, George Nestlerode
Evelyn Wasilko Cronister Memorial Penn State Trustee Scholarship: Kyle Merrick (‘25), Alyvia Muir (‘25)
Frank & Anna Zazworsky Memorial Penn State Trustee Scholarship: Quinn Reams (‘12)
Frank Stumpf Memorial Scholarship: Justin Anderson, Andy Honan, Brady Kay, Leah Martin, Ava Robison, Mya Walstrom
Geo Group Foundation Scholarship: Alydia Greenawalt, Leah Martin, Chase Mital, George Nestlerode, Ava Robison, Andrew Waslosky
Gerald A. Solensky Educational Memorial Scholarship: Annabeth Anderson
Gilbert R. & Grace R. Beck Memorial Penn State Trustee Scholarship: Savana Walborn (‘25)
Gretchen Hiller Memorial Scholarship: Lacee Latosky, Roxie Wagner
Harold E. Zulick Scholarship (sponsored by the Moshannon Valley Rotary Club): Alexa Wojtowich
Hiller Family Memorial Scholarship: Alexis Clarkson, Kaden Mills,Marley Reese, Sam Taylor, Mya Walstrom, Andrew Waslosky
Houtzdale Lions Club Scholarship: Peyton Brink
Houtzdale Moose LOOM #327 Scholarship: Valent Cervenak, Alydia Greenawalt
Jacob “Jake” Ball Memorial Scholarship: Chase Mital
Jeffrey Gallaher Memorial Scholarship: Kylee O’Donnell
John & Anna Wasilko Memorial Penn State Trustee Scholarship: Madison Kowalcyk (‘20)
Ken Despot Memorial Scholarship: Mya Walstrom
Keno Beezer Scholarship: Valent Cervenak, Alydia Greenawalt, George Nestlerode, Marley Reese
Knights of Columbus Scholarship: Valent Cervenak
Kruise-Spewock Funeral Homes Memorial Scholarship: Sam Taylor
Lady Damsel Soccer Club Scholarship: Peyton Brink, Alydia Greenawalt, Marley Reese
Lisa Bacher Memorial Scholarship (sponsored by the Class of 1985): Colby Reifer
Life Fast Forward Scholarship: Alexis Wojtowich
Major Christopher Reed Memorial Scholarship: Chase Mital
Marion Hopkins Memorial Scholarship: Justin Anderson
Michael Wasilko Memorial Penn State Trustee Scholarship: Gavin Dunlap (‘23), Kate Fox (‘24)
Morann Citizen Club Scholarship: Ella Krause
Moshannon Valley Class of 1964 Scholarship: Brady Kay, Ella Krause
Moshannon Valley Education Association Scholarship: Troy Canner, Valent Cervenak, Alexis Clarkson
Moshannon Valley Elementary PTO Scholarship: Troy Canner
Moshannon Valley Gridiron Club Scholarship (in memory of H.V. Camberg & Ben E. Walstrom): Valent Cervenak, Alexis Clarkson
Moshannon Valley Ministerium Scholarship: Valent Cervenak, Jayna Hertlein, Ava Robison
Moshannon Valley Music Association Scholarship: Roxie Wagner
Nevling Family Mathematic Scholarship: Andrew Waslosky III
Pamela A. Patrick Memorial Scholarship: Justin Anderson
Peter Wasilko Penn State Trustee Scholarship: Hannah Davis (‘25), Grace Rohrback (‘23)
Philipsburg Elks #1173 Most Valuable Student Scholarship: Marley Reese, Andrew Waslosky
Philipsburg Kiwanis Club Scholarship: Lacee Latosky
Red Cross Bloodmobile Scholarship: Alydia Greenawalt, Samuel Taylor
Robert “Bob” Beirlair Memorial Scholarship: Roxie Wagner
Rose Marie Capatch Memorial Scholarship: Alexa Wojtowich
Rosemary (Kowalcyk) Hiltner Memorial Nursing Scholarship: Kylee O’Donnell
Samuel Wasilko Memorial Penn State Trustee Scholarship: Angelina Dong (‘24), Dakota Fiumefreddo (‘23)
Scott William Reed Beers Scholarship: Peyton Brink, Jayna Hertlein, Andy Honan, Ella Krause
Seth Gallaher Memorial Scholarship: Andy Honan, Brady Kay
Sgt Nick Wasilko Memorial Penn State Trustee Scholarship: Mason Phillips (‘23)
St.’s Mary and Michael Love Thy Neighbor Scholarship: Valent Cervenak
Stephen Paul Liadis Memorial Scholarship: Annabeth Anderson, Troy Canner
Stephen Kandrach VFW Post 6321 Scholarship: Annabeth Anderson, Justin Anderson, Valent Cervenak, Jayna Hertlein, Andy Honan, Ella Krause, Leah Martin, Kaden Mills, George Nestlerode, Kylee O’Donnell, Marley Reese, Sam Taylor, Roxie Wagner, Alexa Wojtowich
Trella Memorial Scholarship: Marley Reese
Wasilko Family Penn State Trustee Scholarship: Madelyn Peachman (‘22)
William J “Joey” Ellis Scholarship: Roxie Wagner
W.O. Gulbranson Lutheran Scholarship: Annabeth Anderson, Justin Anderson, Troy Canner, Valent Cervenak, Alexis Clarkson, Robert Gagnon, Alydia Greenawalt, Jayna Hertlein, Andy Honan, Ella Krause, Lacee Latosky, Leah Martin, Kaden Mills, Chase Mital, George Nestlerode, Kylee O’Donnell, Anton Ray, Marley Reese, Colby Reifer, Ava Robison, Sam Taylor, Roxie Wagner, Mya Walstrom, Andrew Waslosky, Alexa Wojtowich, Jack Yarger