<!-- wp:jetpack\/slideshow {"ids":[546174,546178,546177,546176,546175,546173,546172,546171,546170,546169,546168,546166,546167,546179,546180,546183,546181,546182,546185,546184,546186],"sizeSlug":"large"} -->\n<div class="wp-block-jetpack-slideshow aligncenter" data-effect="slide" style="--aspect-ratio:calc(1000 \/ 491)"><div class="wp-block-jetpack-slideshow_container swiper"><ul class="wp-block-jetpack-slideshow_swiper-wrapper swiper-wrapper"><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546174" data-id="546174" data-aspect-ratio="1000 \/ 491" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04359.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546178" data-id="546178" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04425.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546177" data-id="546177" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04413.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546176" data-id="546176" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04389.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546175" data-id="546175" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04382.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546173" data-id="546173" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04358.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546172" data-id="546172" data-aspect-ratio="1000 \/ 623" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04347.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546171" data-id="546171" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04344.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546170" data-id="546170" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" 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class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546167" data-id="546167" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/1N4A3775.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546179" data-id="546179" data-aspect-ratio="584 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04437.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546180" data-id="546180" data-aspect-ratio="1000 \/ 903" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04452.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546183" data-id="546183" data-aspect-ratio="1000 \/ 665" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04565.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546181" data-id="546181" data-aspect-ratio="1000 \/ 565" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04528.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546182" data-id="546182" data-aspect-ratio="1000 \/ 763" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04552.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546185" data-id="546185" data-aspect-ratio="1000 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04600.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546184" data-id="546184" data-aspect-ratio="1000 \/ 692" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04574.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-546186" data-id="546186" data-aspect-ratio="1000 \/ 692" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04608.jpg"\/><\/figure><\/li><\/ul><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-prev swiper-button-prev swiper-button-white" role="button"><\/a><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-next swiper-button-next swiper-button-white" role="button"><\/a><a aria-label="Pause Slideshow" class="wp-block-jetpack-slideshow_button-pause" role="button"><\/a><div class="wp-block-jetpack-slideshow_pagination swiper-pagination swiper-pagination-white"><\/div><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:jetpack\/slideshow -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph 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