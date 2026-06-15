<!-- wp:jetpack\/slideshow {"ids":[545996,545964,545965,545987,545985,545983,545986,545984,545978,545982,545977,545981,545979,545980,545976,545975,545972,545973,545971,545974,545970,545969,545968,545966,545967,545995,545990,545992,545989,545994,545991,545993,545988],"sizeSlug":"large"} -->\n<div class="wp-block-jetpack-slideshow aligncenter" data-effect="slide" style="--aspect-ratio:calc(622 \/ 1000)"><div class="wp-block-jetpack-slideshow_container swiper"><ul class="wp-block-jetpack-slideshow_swiper-wrapper swiper-wrapper"><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545996" data-id="545996" data-aspect-ratio="622 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04287.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545964" data-id="545964" data-aspect-ratio="1000 \/ 336" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/1N4A3226.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545965" data-id="545965" data-aspect-ratio="1000 \/ 497" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/1N4A3230.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545987" data-id="545987" data-aspect-ratio="931 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC03931.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545985" data-id="545985" data-aspect-ratio="769 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC03867.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545983" data-id="545983" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC03877.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545986" data-id="545986" data-aspect-ratio="894 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC03907.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545984" data-id="545984" data-aspect-ratio="1000 \/ 679" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC03917.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545978" data-id="545978" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC03784.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545982" data-id="545982" data-aspect-ratio="1000 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC03761.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545977" data-id="545977" data-aspect-ratio="576 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC03805.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545981" data-id="545981" data-aspect-ratio="891 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC03750.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545979" data-id="545979" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC03833.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545980" data-id="545980" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC03792.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545976" data-id="545976" data-aspect-ratio="1000 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC03743.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545975" data-id="545975" data-aspect-ratio="1000 \/ 539" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/1N4A3759.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545972" data-id="545972" data-aspect-ratio="1000 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/1N4A3709-2.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545973" data-id="545973" data-aspect-ratio="1000 \/ 807" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/1N4A3365.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545971" data-id="545971" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/1N4A3336.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545974" data-id="545974" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/1N4A3301.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545970" data-id="545970" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/1N4A3294.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545969" data-id="545969" data-aspect-ratio="659 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/1N4A3267.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545968" data-id="545968" data-aspect-ratio="1000 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/1N4A3278.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545966" data-id="545966" data-aspect-ratio="1000 \/ 578" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/1N4A3255.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545967" data-id="545967" data-aspect-ratio="1000 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/1N4A3259.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545995" data-id="545995" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04313.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545990" data-id="545990" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04252.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545992" data-id="545992" data-aspect-ratio="1000 \/ 667" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04020.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545989" data-id="545989" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC03984.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545994" data-id="545994" data-aspect-ratio="1000 \/ 749" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04261.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545991" data-id="545991" data-aspect-ratio="1000 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04010.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545993" data-id="545993" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC04270.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-545988" data-id="545988" data-aspect-ratio="667 \/ 1000" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DSC03950.jpg"\/><\/figure><\/li><\/ul><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-prev swiper-button-prev swiper-button-white" role="button"><\/a><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-next swiper-button-next swiper-button-white" role="button"><\/a><a aria-label="Pause Slideshow" class="wp-block-jetpack-slideshow_button-pause" role="button"><\/a><div class="wp-block-jetpack-slideshow_pagination swiper-pagination swiper-pagination-white"><\/div><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:jetpack\/slideshow -->