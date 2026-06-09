<!-- wp:paragraph -->\n<p>Clearfield Regional Police<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:pdf-viewer-block\/standard {"mediaID":545557} -->\n<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/18147653675-0608-092826-227.pdf" data-width="" data-height=""><\/a><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:pdf-viewer-block\/standard -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>PSP DuBois<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:pdf-viewer-block\/standard {"mediaID":545558} -->\n<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/c_dubo_6jun2026_1601.pdf" data-width="" data-height=""><\/a><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:pdf-viewer-block\/standard -->\n\n<!-- wp:pdf-viewer-block\/standard {"mediaID":545559} -->\n<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/c_dubo_8jun2026_1730.pdf" data-width="" data-height=""><\/a><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:pdf-viewer-block\/standard -->\n\n<!-- wp:pdf-viewer-block\/standard {"mediaID":545560} -->\n<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/c_dubo_07june2026_1900.pdf" data-width="" data-height=""><\/a><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:pdf-viewer-block\/standard -->