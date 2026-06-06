Current members of the Grampian Community Band. Front row: Cindy Penvose, Caitlynn Irvin, Linda Edwards, Debbie Selfridge, Jamie Restino, Izzy Stephens. Second row: Charlotte Peters, Kaitlyn McCracken Elise Wood, Haley Dixon, Stephanie Corcino, Kim Rubbe, Cindy Whitaker, Jen Hutton. Third row: Calvin Walls, Diane Jankura, Talisa Dimmick, Sandra Scott, Madison McKeown, Jonmarie Maines, Kendra Donahue, Kristina Lamoreau, Jessica Bowery, Bob Shearer, Fourth row: Marissa Decker, Carrie Tonelli, Dana Neeper, Mark Barrett, Jason Stanko, Kenton Scott, Jacob Mandell, Baylee Frampton, Robert Shearer, Brittany McCracken, Matt Buhler. Fifth row: Earle Farwell, Nancy Farwell, Andy Gibson, Walt Fry, Bo Pennington. Missing from photo: Michelle Rorabaugh, Dalton Condon, MaryAnn Bellmore, Kayla Pennington, Shelby Flanagan, Les Wriglesworth and Ty Elensky. (Provided)