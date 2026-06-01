CLEARFIELD, PA- The Clearfield Alliance Christian School announces honor roll for the fourth 9-week period.
Grade 1- None.
Grade 2 – High Honor Roll: Ian Ramkawsky. Honor Roll: Aubrey Elensky, Zoey Kirk, Lewis Truax.
Grade 3 – High Honor Roll: Waylon Graham. Honor Roll: Avah German, Wesley McCracken, Ellarin Myers, Josiah Tubbs.
Grade 4 – High Honor Roll: Boston Samsel. Honor Roll: None.
Grade 5 – High Honor Roll: Rory McCracken, Christian Schenck, Hannah Wallace. Honor Roll: None.
Grade 6 – High Honor Roll: None. Honor Roll: Ariel Knepp.
Grade 7 – High Honor Roll: Maggie Wallace. Honor Roll: Laurana McDonald, Colt Smeal.
Grade 8 – High Honor Roll: Gideon Korb, Solara Lopez, Adison Manno. Honor Roll: Caydan Hahn, Charlotte Mann, Nadia Sabatino.
Grade 9 – High Honor Roll: Samantha Lawrence, Shannon Pearce, Zachary Sass. Honor Roll: Lily Mann.
Grade 10 – High Honor Roll: Danny Finney, Gerald Hudson, Cheyenne Majewsky, Sharon Pearce, Michael Tubbs, Raelyn Walker. Honor Roll: None.
Grade 11 – High Honor Roll: Sophia Hale. Honor Roll: Aeowyn Ramkawsky.
Grade 12 – High Honor Roll: Alyson Bloom, Stephen Manno, Khloe McGarry, Lauren Phillips, Liam Ramkawsky, Lena Stone. Honor Roll: Monica Joseph, Elijah Mann.