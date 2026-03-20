CLEARFIELD– Clearfield Regional Police have issued an updated warrant list.
Editor’s Note: GANT has teamed up with local law enforcement agencies throughout Clearfield County to develop a listing of persons for whom there are arrest warrants.
Anyone with information about wanted persons is asked to contact the appropriate law enforcement agency. Clearfield Regional Police can be reached at 814-765-1647.
GANT will update its warrant page monthly based upon information provided by the participating law enforcement agencies.
|TAMMY LEE ALLEN
|61
|CLEARFIELD
|PASSING IN NO PASING ZONE
|CHASITY L. BARNETT
|33
|CLEARFIELD
|SUSPENDED REGISTRATION
|JONATHON BLACKBURN
|46
|DUBOIS
|EXPIRED INSPECTION
|LANDEN J. BRESSLER
|28
|HOUTZDALE
|PERMITTING VIOLATION
|TYLER BRYAN
|34
|SNOW SHOE
|SUSPENDED LICENSE
|COREY BURKE
|38
|GLEN CAMPBELL
|SUSPENDED LICENSE
|TRAVIS W. CEPRISH
|45
|DUBOIS
|PUBLIC INTOXICATION
|ANGELA M.COLE
|46
|MORRISDALE
|EXPIRED INSPECTION
|FREDERICK CUTLER
|62
|CLEARFIELD
|EXPIRED REGISTRATION
|DARLA L. DAUB
|38
|CLEARFIELD
|FRAUDULENT PLATE
|BRIGITTE D. DAVIES
|31
|MONTOURSVILLE
|SUSPENDED LICENSE
|SETH D. DIXON
|25
|CLEARFIELD
|EXPIRED INSPECTION
|TRISHA L. DIXON
|42
|WOODLAND
|SUSPENDED LICENSE
|AMBER DUNSMORE
|31
|CLEARFIELD
|ANIMAL CRUELTY
|MICHAEL C. GEARHART
|58
|CLEARFIELD
|SUSPENDED LICENSE
|ANDREW C. GHERRITY
|43
|CLEARFIELD
|LEAVING SCENE OF ACCIDENT
|ERIC S. GILINGHAM
|41
|CLEARFIELD
|SCATTERING RUBBISH
|CASSIDY GORDON
|19
|PHILIPSBURG
|SUSPENDED LICENSE
|JESSICA L. GRAHAM
|31
|CLEARFIELD
|REGISTRATION VIOLATION
|JOSEPH M. HARVEY
|57
|DUBOIS
|SUSPENDED LICENSE/DUI
|SAMANTHA J. HEICHEL
|30
|HYDE
|DRIVING W/O LICENSE
|AMY M. HOLT
|47
|GRAMPIAN
|EXPIRED INSPECTION
|KYLA M. HOLTZ
|27
|ASHVILLE
|EXPIRED REGISTRATION
|SAVANNAH M. JOHNSON
|31
|CLEARFIELD
|DRIVING W/O LICENSE
|TRACY D. JOZEFICK
|52
|POTTERSDALE
|EXPIRED REGISTRATION
|COLLEN T. JULIAN
|29
|HYDE
|HARASSMENT
|TODD A. KANE
|47
|KERSEY
|SUSPENDED LICENSE
|AMANDA JO LEIGEY
|37
|WALLACETON
|EXPIRED REGISTRATION
|JADE A. LINES
|35
|CURWENSVILLE
|SUSPENDED LICENSE
|BRANDON T. LITTLE
|41
|CLEARFIELD
|SUSPENDED LICENSE
|BRENDA L. LEWIS
|49
|UNKNOWN
|PUBLIC DRUNKENESS
|DESTINY A. MCGOVERN
|32
|HYDE
|DUI SUSPENDED
|KENNETH MCKENDRICK III
|25
|BECCARIA
|SUSPENDED LICENSE
|SHAWN P. MCNEIL
|55
|CLEARFIELD
|PUBLIC DRUNKENESS
|CAMERON L. MARTIN
|27
|CLEARFIELD
|EXPIRED REGISTRATION
|MICHAEL J. MORACA I
|46
|CLEARFIELD
|EXPIRED INSPECTION
|MEGAN D. MERRITT
|44
|CLEARFIELD
|SUSPENDED LICENSE
|CRYSTAL J. MILLER
|55
|CLEARFIELD
|SUSPENDED LICENSE
|VICTORIA E. MOORE
|32
|CLEARFIELD
|SUSPENDED REGISTRATION
|RANDELL S. NYMAN
|56
|BELLEFONTE
|DRIVING W/O LICENSE
|ZACHARY T. ODENWALT
|24
|WEST DECATUR
|SUSPENDED LICENSE
|MAX RILEY
|38
|ALTOONA
|DRIVING W/O LICENSE
|FRANCISCO RODRIGUEZ JR
|36
|CLEARFIELD
|DRIVING W/O LICENSE
|JOCELYN M. ROSS
|41
|CLEARFIELD
|EXPIRED INSPECTION
|MIKENZI SABATINO
|42
|WOODLAND
|LIMITATIONS ON BACKING
|ABRAHAM S. STEINER
|25
|JOHNSTOWN
|EXPIRED REGISTRATION
|KAREN A. STEINER
|61
|WOODLAND
|DRIVING W/O LICENSE
|BRANDI A. TAYLOR
|32
|CLEARFIELD
|SUSPENDED LICENSE
|ASHLEY M. TURNER
|39
|GRAMPIAN
|EXPIRED REGISTRATION
|MICHAEL M. VIDA III
|48
|CLEARFIELD
|DRIVING W/O LICENSE
|RUSSELL G. WALK
|62
|JULIAN
|EXPIRED INSPECTION
|HELEN L. WIEGAND
|50
|JEANETTE
|SUSPENDED LICENSE
|JORDAN WILSONCROFT
|22
|CLEARFIELD
|SEAT BELT VIOLATION
|LESLEY E. DIXON WILT
|39
|GLEN RICHEY
|SUSPENDED LICENSE
|COURTNEY D. WOLFORD
|30
|SUMMERVILLE
|DRIVING W/O LICENSE
|DANIELLE YONTOSH
|52
|CLEARFIELD
|EXPIRED INSPECTION