<!-- wp:paragraph -->\n<p>CLEARFIELD-\u00a0 \u00a0The Steve Livergood Jr. Christmas Eve Dinner has been preparing and delivering free Christmas Eve Dinners and toys to children in need since 1995.\u00a0 \u00a0All photos by Tommy Hipps.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:jetpack\/slideshow {"ids":[537826,537825,537824,537827],"sizeSlug":"large"} -->\n<div class="wp-block-jetpack-slideshow aligncenter" data-effect="slide" style="--aspect-ratio:calc(600 \/ 800)"><div class="wp-block-jetpack-slideshow_container swiper"><ul class="wp-block-jetpack-slideshow_swiper-wrapper swiper-wrapper"><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-537826" data-id="537826" data-aspect-ratio="600 \/ 800" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/IMG_0436-600x800.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-537825" data-id="537825" data-aspect-ratio="600 \/ 800" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/IMG_0439-600x800.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-537824" data-id="537824" data-aspect-ratio="600 \/ 800" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/IMG_0434-600x800.jpg"\/><\/figure><\/li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-537827" data-id="537827" data-aspect-ratio="600 \/ 800" src="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/IMG_0435-600x800.jpg"\/><\/figure><\/li><\/ul><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-prev swiper-button-prev swiper-button-white" role="button"><\/a><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-next swiper-button-next swiper-button-white" role="button"><\/a><a aria-label="Pause Slideshow" class="wp-block-jetpack-slideshow_button-pause" role="button"><\/a><div class="wp-block-jetpack-slideshow_pagination swiper-pagination swiper-pagination-white"><\/div><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:jetpack\/slideshow -->