<!-- wp:paragraph -->\n<p>PSP Clearfield<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:pdf-viewer-block\/standard {"mediaID":534930} -->\n<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/c_clea_16oct2025_1400.pdf" data-width="" data-height=""><\/a><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:pdf-viewer-block\/standard -->\n\n<!-- wp:html \/-->\n\n<!-- wp:pdf-viewer-block\/standard {"mediaID":534931} -->\n<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https:\/\/gantnews.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/c_clea_17oct2025_1020.pdf" data-width="" data-height=""><\/a><\/div><\/div>\n<!-- \/wp:pdf-viewer-block\/standard -->