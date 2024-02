DuBOIS, Pa. — Penn State DuBois has announced the campus dean’s list and part-time dean’s list for the fall 2023 semester. In recognition of academic excellence, students who achieved a one-semester grade point average of 3.50 or above and who earned 12 or more credits toward GPA are named to the dean’s list, while students who achieved a one-semester grade point average of 3.50 or above and who earned 6 through 11.9 credits toward GPA are named to the part-time dean’s list.

Penn State DuBois dean’s list students for fall 2023 are:

Rachel Allegretto, Force

Hannah Allen, DuBois

Bailey Allison, Brockway

Aaron Andrulonis, DuBois

Isaac Anthony, Lyndora

Kyle Baker, Ridgway

Makena Baney, Snow Shoe

Madeleine Barsh, Reynoldsville

Jebediah Blackburn, Mahaffey

Christopher Blowers, Clearfield

Lily Bouch, Saint Marys

Cole Brooks, Rossiter

Elizabeth Bruner, Blairsville

Chase Brush, Mill Hall

Eric Bryan, DuBois

Chelsea Busatto, DuBois

Thad Butler, Curwensville

Nicholas Cagliola, Royersford

Connor Carnahan, DuBois

Cassandra Carnesali, DuBois

Braylen Corter, Lock Haven

Ariel Coudriet, Clearfield

Johannah Crandall, DuBois

Remington Crawford, Clearfield

Ryan Croyle, Grampian

Jenna D’Amore, Saint Marys

Sarah DeFazio, Reynoldsville

Amanda Decker, Brockport

Cristina Delaney, Clearfield

Emma Delp, Dubois

Cole Dezanet, Saint Marys

Zachery Dinger, Punxsutawney

Austin Dinsmore, Ridgway

Mike Dixon, Emporium

Bryce Dobson, Lewistown

Dylan Donahue, DuBois

Austin Dubay, Brookville

Jacob Edinger, Kane

Valerie Edson, Austin, Texas

Rylee Ewing, Punxsutawney

Aramy Ferrent, Big Run

Melakai Forrest, DuBois

Kathryn Fritz, Bellefonte

Christopher Frontera, Manalapan, New Jersey

Madison Gavlock, Clearfield

Aleigha Geer, DuBois

Andrew Getch, Reynoldsville

Noah Gibble, Roaring Branch

Darin Glass, DuBois

Olivia Graham, Clearfield

Ben Gritzer, DuBois

Michael Gulnac, Saint Marys

Sydnee Haines, Punxsutawney

Terra Haines, Bellefonte

Ryan Hanna, Cranberry

Jenna Hansen, Fremont, Ohio

Samantha Hardy, Philipsburg

Nick Hayes, Saint Marys

Madalynne Heckman, Brockway

Seth Heinsey, Ephrata

Dakota Hetrick, New Bethlehem

Caleb Hook, DuBois

Chase Hook, DuBois

Christian Hopp, Blacklick, Ohio

Abagail Kellogg-Long, Bellefonte

Zayne Knight, Brookville

Kameron Knisley, Grampian

Cartar Kosko, DuBois

Jalen Kosko, DuBois

Luke LaBrasca, DuBois

James Lambert, Brockway

Franklin Lanzoni, DuBois

Tara Leamer, Commodore

Andrea Lecuyer , Strongstown

Allison Lininger, Howard

Lilia Lion, Saint Marys

Elizabeth Long, Punxsutawney

Megan Loos, Parker

Kolton Lyons, Brookville

Kamryn MacTavish, Morrisdale

Kristen Mahle, Marble

Morgan Mandell, Philipsburg

Rebecca Martin, Ulysses

Caleb Mattiuz, Kersey

Rorrie Maynard, DuBois

Lydia McBee, Punxsutawney

Nathan McDonald, Morrisdale

Henry Mendat, Grampian

Frances Milliron, Strattanville

Allan Myers, Woodland

Tanisha Myers, Snow Shoe

Ezeck Olinger, Dayton

Elliot Park, Brookville

Garret Park, Brockway

Tristan Parker , Tioga

Austin Perkert, Damascus

Jason Plubell, Clearfield

Lexi Poole, Punxsutawney

Julia Pruett, Ridgway

Hunter Raffeinner, Brockway

Tayler Rafferty, Brookville

Kaitlyn Rahalla, Reynoldsville

Adam Rea, Loysville

Collin Reitz, Saint Marys

Madison Rhine, DuBois

Robbie Rhines, Brookville

Fiona Riss, Reynoldsville

Danielle Rolley, Saint Marys

Jeffrey Romano, Galion, Ohio

Savannah Ross, Falls Creek

Angie Sandy, DuBois

Emma Sanford, DuBois

Isabella Scarfino, Coudersport

Meridith Selby, Stump Creek

Casey Serine, Jefferson Township

Kaitlin Shaffer, DuBois

Nathan Shaffer, DuBois

Andrew Shaffer-Doan, Reynoldsville

Luther Shepard, DuBois

Elizabeth Shimmel , Clearfield

Jake Sikora, Punxsutawney

Chase Snell, Brookville

Zayin Spearing, Walston

Elyse Spehalski, Emporium

James Spengler, Akron, Ohio

Hope Spuck, Falls Creek

Skyler Stewart, DuBois

Bayley Strouse, Sykesville

Kelsey Stuart, DuBois

Emma Suplizio, DuBois

Lenny Swisher, Clearfield

Emileigh Syster, Glen Campbell

Hailey Theuret, Rimersburg

Hannah Thompson, Reynoldsville

Zachary Tiracorda, Kylertown

Dylan Tollini, Brookville

Benjamin Torrey, Genesee

Joshua Tyger, Punxsutawney

Ashwin Upadhyaya, Chantilly, Virgina

Mitchell Waldroup, Fenelton

Brian Wallace, West Decatur

Caitlyn Watson, Beech Creek

Landon Weeks, Johnstown

Maynard Weidman, Clearfield

Maclain Welshans, Rebersburg

Rylee Werner, DuBois

Ashlyn West, DuBois

Riley West, DuBois

Justice Williams, Reynoldsville

Ella Wilson, DuBois

Zachary Witherow, New Millport

Morgan Wolf, State College

Braelyn Wolfel, DuBois

Jeremy Wolfgang, DuBois

Kaleb Wymer, Punxsutawney

Zachary Wymer, Punxsutawney

Gretchen Yatchik, Drifting

Tyler Yough, DuBois

Samuel Yount, Falls Creek

Penn State DuBois part-time dean’s list students for fall 2023 are: