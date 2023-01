CLEARFIELD – The Clearfield County Career & Technology Center (CCCTC) is pleased to announce its honor roll for the second marking period.

Highest Honors – 94 percent – 100 percent

Adults – Melissa Hullihen, Dakota Knepp and Isaiah Rossi

Grade 12 – Noah Anderson, Katlin Beaulieu, Joshua Bloom, Abigail Boyles, Mia Cantolina, Alexis Clark, Jacob Cole, Ty Colton, Remington Crawford, Noah Date, Alexander Depto, Jacob Doran, Zachary Dullen, Jadyn George, Shane Haney, Maya Havens, Hannah High, Brooklyn Huber, Darius Humberson, Riley Humenay, Tiffany Knepp, Kristen Lansberry, Brady LaRock, Denver McGuire, Ethan Mnior, Jolee Monoskey, Lance Morgan, Raven Myers, John Myers, Kristyn Oliver, Danelle Pannebaker, Landen Pase, Kyle Poorbaugh, William Rainey, Chase Roussey, Chloe Rowles, Thea Royer, Alaina Royer, Kassidy Schmidt, Elizabeth Shimmel, Merritt Stone, Lydia Swatsworth, Cameron Vanish, Brandon Walker, Gavin Webber, Olivia Williamson and Andrew Zimmerman.

Grade 11 – Jaden Albert, Devin Albright, Jarett Anderson, Noah Baker, Dayton Barger, Nicholas Barnum, Gabriella Baum, Hunter Bell, Damian Bennett, Tyler Biggans, Meg Bloom, Trenadi Bloom, Olivia Bolton, Sarah Buchwitz, Herrya Campbell, Dominic Carfley, Rocco Clark, MacKenzie Cole, Jayley Coval, Owen Cowder, Warren Diethrick, Jaden Friend, Hunter Fronk, Haidyn Funair, Marlee Gasper, Jaylee Gill, Arianna Glace, Domanick Graham, Alexus Green, Venessamegan Griffith, Lane Guy, Fisher Hale, Skylar Hartshorne, Alex Hassinger, Samuel Hess, John Hess, Robert Hooven, Shianna Hoover, Lincoln Hoover, Kevin Hurley, Hailee Irwin, Kelsey Jackson, Austin Kerin, Shalyn King, Tyler Kozak, Evan Krineski, Augustus Kulling, Jalen Kurten, Kyra Lansberry, Kyra LeGars, Benjamin Lombardo, Nathan Lumadue, Calli Manno, Lilly Marinel, Madison McDowell, Kiersten McGarry, Anthony McGarvey, Emily McTavish, Drenum Merritt, Derrick Mikesell, Vance Myers, Rhys Nestlerode, Katelyn Olson, Gracie Ralston, Liberty Reed, Matthew Schall, Andrew Selak, Lauren Seger, Benjamin Shaffer, Alexander Shaffer, Aiden Shipley, Zachary Sproull, Jay-Laa Stark, Olivia Stephenson, Vincent Stone, Grant Swanson, Andriana Swatswroth, Rachael Sweeney, Tyra Swoope, Katherine Thomas, Nicholas Thorp, Gavin Walk, Brayden Watt, Ryan Welker, Montana Williams, Madison Wooster, Taylor Wriglesworth, Addison Yatchik Grade 10- Caitlyn Albertson, Gabrielle Cole, Skylee Gillingham, Sage Havens, Madyson Malinich and Courtney Selvage.

Honors – 90 percent – 93 percent

Grade 12 – Zachary Billotte, Ashlynn Bloom, Isaiah Bloom, Ethan Blowers, Tory Condon, Dominick Cowfer, Nikolas Fegert, Katelynn Finch, Logan Folmar, Paige Frailey, Camie Freeman, Ian Gallaher, Arianna Garcia, Tristan Gregg, Jordan Gunter, Gracie Hoover, Matayha Kerin, Hunter Knepp, Levi Knuth, Evan Mann, Archere Meek, Emma orsulak, Preston Putillion, Luke Rodckey, Shyanne Rudy, Sarah Sabol, Parker Scaife, Noah Schnarrrs, Parker Smith, Dawson Snyder, Carson Spencer, Devyn Suhoney, Denis Swales, Shawndra Toner, Gavyn Varner, Austyn Wallborn, Skyler Warrick-Williams, Samantha Welker, Nicole Welker and Nicholas Wolfinger.

Grade 11 – Dorothy Bailor, Dominic Bell, Cayden Bell, Zoey Bryan, Hayvin Bumbarger, Trenton Clyde, Branden Coulter, Joshua Davis, Samantha Daye, Kaitlyn Dotts, Carley Francisco, Ethan Furgison, Austin Gisewhite, Kaden Good, Jaymes Guiher, Colton Hanson, Dylan Henry, Chloe Hoff-O’Neal, Conner Howell, Olivia Hutton, Alexander Johnson, Katryna Johnson, Jakodi Jones, Brayden Kirk, Ryder Kuklinskie, Logan Kyler, Adam Larson, Maxwell Maines, Isaac Matthews, Jerome McDay, Wyatt Moore, Carley Mosley, Arizona Moss, Caden Nicholson, Madison Ogden, Jacob Peterson, Ian Phillips, Owen Plieseis, Nicholas Reams, Elliott Robbins, Anna Ryan, Hunter Schnarrs, Wyatt Schwiderske, Taylor Shaffer, Kristie Sharpless, Tobi Socie, Emma Sones, Dakota Suhoney, David Swatsworth, Azadio Vargas, Braylen Way, Brianna Wazelle, Lance Weakland, Landon Weitoish, Landon Wilkinson, Sydney Yontosh and Jeremy Zimmerman.

Grade 10- Annabelle Dept, Haley Hawkins and Meredith McBride.