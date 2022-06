DUBOIS – The administration of DuBois Central Catholic announces the honor roll listing for the fourth quarter of the 2021-2022 academic year.

Students who earned an over-all average of 93 percent or better received ‘first honors.’ Students earning an over-all average of 90 percent or better received ‘second honors.’

Grade 6

First Honors: Audie Benson, Ivan Bisbey, Camilla Butner, Megan Carlson, Isabell Dinger-Noemi, Emelia Gow, Jackson Green, Gavin Hoover, Farren Lonesky, Brevyn Martini, Aliza McGarvey, Shea McKinney, Owen Mullins, Nora O’Donnell, Falyne Overholser, Danielle Perri, Katelyn Pittsley, Porter Price, Ayden Roy, Lili Roy, Teagan Smith, Alyssa Snyder, Jack Stevenson, and Tori Youngdahl.

Second Honors: Addyson Jones, Maxwell Risser and Cameron Ward.

Grade 7

First Honors: Luke Anderson, Isaac Barber, Thomas Bender, Adelin Bisbey, Hannah Dehner, Daniel Frantz, Taylor George, Elizabeth Green, Ava Gressler, Sarah Kelsey, Weston Luzier, Jillian Morgan, Calix Myers, Remington Osselborn, Rachael Paisley, Jacob Parks, Antonio Piccirillo, Nathan Reed, Lily Sachs, Matthew Schoo, Easter Slimak, Steven Torrell, and Mason Tyler.

Second Honors: Maddie Fulmer.

Grade 8

First Honors: Christian Adair, Brooklyn Baummer-Vogel, Aleia Bloom, Addison Carlson, Logan Clouser, Ella Elensky, Elliana Gow, Ethan Gray, Matson Gritzer, Anthony Holdren, Kalyn Johnston, Tatelyn Jones, Rylee Kulbatsky, Ava Laubacker, Jackson Lonesky, Kairys Martini, Maggie Mauthe, Virginia Myers, Elizabeth Osterman, Lillianna Phillips, Gabriella Pisarcik, Brando Salandra, Julia Sebring, Tessa Shaffer, Dominic Sliwinski, Addison Smith, Lauren Srock, Hudson Sweet, Lilah Vida, and Benjamin Yale

Second Honors: Katherine Adair and Chase Sacks.

Grade 9

First Honors: Raya Bhatti, Camille Crissman, Emma Elensky, Natalie Felix, Kierra Foster, Braydon Fox, Lucas Fragle, Marina Hanes, Olivia Helm, Marek Hoyt, Hope Jacob, Lauren Jenkins, Daniel Jordan, Sydney MacCready, Kyan Peck, Andrew Reiter, Aurea Slimak, Zoie Smith, Aiden Snowberger, Peyton Suplizio, John Varischetti, Megan Whipple, Breanna Yale, Alyssa Yanek, and Westin Youngdhl.

Second Honors: Nathan Eanes and Tristan Sedor.

Grade 10

First Honors: Andrew Adamski, Tyler Baird, Alexia Berta, Eva Bisbey, Cietta Blasdell, Sara Boland, Barak Clouser, Lauren Davidson, Aiden Engle, Estelle Ferrari, Jessy Frank, Andrew Green, Sarah Huegler, Braylee Lukehart, Melia Mitskavich, Lydia Morgan, Minh Nguyen, Raegan Porter, Kayley Risser, Haley Semancik, Lexi Shermer, Connor Siple, Brady Snyder, Ava Sorek, Mathue Volpe, Julia Werner, Addison Yanek, and Kourtney Zatsick.

Second Honors: Alexis Laubacker and Alexandria Rake.

Grade 11

First Honors: Bella Blakley, Eva Bloom, Alyssa Dinger-Noemi, Remington Farley, Benjamin Gritzer, Neel Gupta, Izabella Hartzell, Faith Jacob, Alyssa Johnston, Cartar Kosko, Sophie Mangiantini, Brendan Paisley, Emma Peck, Michelangelo Piccirillo, Megan Pittsley, Matthew Pyne, Morgan Redrup, Jacqueline Reilly, Sophia Rooney, Katelyn Smith, Luke Swisher, Anna Vandervort. Walt Voorst Tot Voorst, and Rose Whipple.

Second Honors: Aiden Good and Carter Hickman.

Grade 12

First Honors: Jack Adair, Aaron Bohley, Hayes Cooper, Abigail Erickson, Aaron Gankosky, Sophia Ginther, Owen Helm, Helena Hess, Madison Hoyt, Jalen Kosko, Peyton Maurer, Aliyah McNeil, Colin Micknis, Savanah Morelli, Aaron Nasuti, Megan Ochs, Cole Sansom, Alec Srock, Emma Suplizio, Morgan Tyler, Sara Werner, and Atom Williams.

Second Honors: Brandin Anderson, Jacob Baird, and Taven Lukehart.