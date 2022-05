BROOKVILLE — The Clearfield Area High School track and field team competed at the District 9 AAA Championships on Friday afternoon at Brookville High School.

Bison senior Karson Kline continued his strong season in the hurdles by winning gold medals in both the 110 and 300 meter races. His times were 15.99 and 40.60 seconds respectively. Teammate Brady Collins, a freshman, was the silver medalist in both events.

Junior Isaac Samsel defended his title in the javelin with a toss of 145′ 11″.

In all, the Bison and Lady Bison had 23 different athletes bring home medals by finishing in the top-5 of their event.

Kline, Collins, and Alayna Winters actually brought home four medals each.

Jacob Samsel, Josh Steele, Caleb Wilt, Elle Smith, and Danna Bender won three medals each.

Kline and Samsel will compete at the PIAAA AAA State Championships on Friday May 27 at Shippensburg University.

Complete Results:

Girls 100 Meter Dash AAA

Name Year School Finals H#

1 Abbigail Schleicher Bradford 12.76 2

2 Isabelle Caskey Saint Marys 13.05 2

3 Gabrielle Horner DuBois 13.31 2

4 Elle Smith Clearfield 13.38 2

5 Lauren Stroka DuBois 13.44 2

6 Jaylee Battaglia DuBois 13.48 2

7 Adriana Buck Saint Marys 13.69 1

8 Vivianne Catalone Saint Marys 13.92 1

9 Marissa Newman Bradford 14.06 1

10 Katie Peacock Clearfield 14.48 1

11 Olivia Mitchell Clearfield 14.54 1

12 Emily Prince Bradford 14.78 1

Girls 200 Meter Dash AAA

Name Year School Finals H#

1 Abbigail Schleicher Bradford 26.18 2

2 Isabelle Caskey Saint Marys 27.35 2

3 Danna Bender Clearfield 27.57 1

4 Elle Smith Clearfield 27.88 2

5 Gabrielle Horner DuBois 27.88 2

6 Alexia Corignani Bradford 28.18 2

7 Adriana Buck Saint Marys 28.50 1

8 Isabella Prince Bradford 28.56 2

9 Becca Gnan Saint Marys 29.13 1

10 Jaylee Battaglia DuBois 29.54 1

11 Peyton Grimm DuBois 29.55 1

12 Katie Peacock Clearfield 30.38 1

Girls 400 Meter Dash AAA

Name Year School Finals H#

1 Abbigail Schleicher Bradford 1:00.16 2

2 Isabella Prince Bradford 1:02.91 2

3 Alayna Winters Clearfield 1:03.01 2

4 Lucia Hayes Saint Marys 1:04.06 2

5 Nicole Wells DuBois 1:05.04 2

6 Leah McFadden DuBois 1:05.26 1

7 Zahra Baluch Saint Marys 1:06.88 1

8 Madeline Emerson Bradford 1:09.24 1

9 Marlayna Bender Clearfield 1:10.04 1

10 Sophia Condon Saint Marys 1:13.42 1

Girls 800 Meter Run AAA

Name Year School Finals

1 Gabby Pistner Saint Marys 2:18.86

2 Morgan Roemer DuBois 2:20.50

3 Rachel Braun Saint Marys 2:32.81

4 Korie Dixon Bradford 2:33.20

5 Alayna Winters Clearfield 2:33.44

6 Abby Dressler DuBois 2:46.98

7 Olivia Dressler DuBois 2:52.01

8 Alivia Bloom Clearfield 2:56.49

9 McKenna Lanager Clearfield 3:00.17

Girls 1600 Meter Run AAA

Name Year School Finals

1 Morgan Roemer DuBois 5:36.38

2 Madison Blythe Saint Marys 5:39.48

3 Rachel Braun Saint Marys 5:41.21

4 Mary Defilippi Saint Marys 5:44.06

5 Sidney Beers DuBois 5:46.77

6 Delaney Yarus DuBois 6:28.73

7 Mayla Smith Bradford 6:41.87

8 Ruth Wurster Clearfield 7:03.22

9 Karsyn Gracey-Dalton Bradford 7:15.13

10 Angel Adkins Bradford 7:15.44

Girls 3200 Meter Run AAA

Name Year School Finals

1 Morgan Roemer DuBois 11:18.80@

2 Madison Blythe Saint Marys 12:37.31

3 Caitlyn Taylor Bradford 12:39.24

4 Mary Defilippi Saint Marys 12:43.26

5 Sidney Beers DuBois 12:59.02

6 Leila Bines Bradford 13:52.52

7 Paige Bauer Saint Marys 14:00.66

8 Morgan Rothrock DuBois 14:10.12

Girls 100 Meter Hurdles AAA

Name Year School Finals H#

1 Alexia Corignani Bradford 16.31 2

2 Kamryn Fontaine DuBois 16.31 2

3 Maura Caskey Saint Marys 16.38 2

4 Emma Garstka Saint Marys 17.15 2

5 Lydia Brown Clearfield 17.22 2

6 Danna Bender Clearfield 17.37 2

7 Kelcie Little Bradford 17.44 1

8 Abbie McCoy DuBois 18.02 1

9 Abigail Geist-Salone DuBois 18.07 1

10 Prudence Corrigan Clearfield 18.57 1

11 Mia Piccirillo Saint Marys 19.40 1

12 Haley Hallock Bradford 20.25 1

Girls 300 Meter Hurdles AAA

Name Year School Finals H#

1 Maura Caskey Saint Marys 46.90 2

2 Danna Bender Clearfield 47.37 2

3 Emma Swanson Bradford 48.99 2

4 Kamryn Fontaine DuBois 50.22 2

5 Abigail Geist-Salone DuBois 51.25 2

6 Lydia Brown Clearfield 52.11 2

7 Maddy Wittman Saint Marys 52.14 1

8 Emma Garstka Saint Marys 52.91 1

9 Abbie McCoy DuBois 53.16 1

10 Prudence Corrigan Clearfield 56.35 1

11 Haley Hallock Bradford 1:04.55 1

Girls 4×100 Meter Relay AAA

School Finals

1 DuBois Area 51.71

1) Jaylee Battaglia 2) Gabrielle Horner

3) Peyton Grimm 4) Lauren Stroka

2 Saint Marys Area 51.87

1) Sophia Radkowski 2) Adriana Buck

3) Vivianne Catalone 4) Isabelle Caskey

3 Clearfield Area 55.80

1) Katie Peacock 2) Olivia Mitchell

3) McKenna Lanager 4) Hannah Glunt

4 Bradford Area 58.72

1) Isabella Prince 2) Emma Swanson

3) Kelcie Little 4) Alexia Corignani

Girls 4×400 Meter Relay AAA

School Finals

1 Saint Marys Area 4:05.60

1) Maura Caskey 2) Vivianne Catalone

3) Lucia Hayes 4) Gabby Pistner

2 Clearfield Area 4:09.05

1) Danna Bender 2) Lydia Brown

3) Elle Smith 4) Alayna Winters

3 Bradford Area 4:14.62

1) Emma Swanson 2) Marissa Miller

3) Korie Dixon 4) Abbigail Schleicher

4 DuBois Area 4:24.61

1) Kamryn Fontaine 2) Leah McFadden

3) Nicole Wells 4) Morgan Roemer

Girls 4×800 Meter Relay AAA

School Finals

1 Saint Marys Area 9:50.13

1) Madison Blythe 2) Lucia Hayes

3) Mary Defilippi 4) Gabby Pistner

2 Bradford Area 9:59.04

1) Caitlyn Taylor 2) Isabella Prince

3) Marissa Miller 4) Korie Dixon

3 DuBois Area 11:25.36

1) Abby Dressler 2) Olivia Dressler

3) Sidney Beers 4) Morgan Roemer

4 Clearfield Area 12:45.27

1) Hannah Glunt 2) Marlayna Bender

3) McKenna Lanager 4) Alivia Bloom

Girls High Jump AAA

Name Year School Finals

1 Madelyn Crabtree DuBois 4-11.00

2 Jessica Fox Bradford 4-09.00

3 Isabella Geist-Salone DuBois 4-07.00

3 Holly Anthony Saint Marys 4-07.00

5 Isabella Catalone Saint Marys 4-05.00

6 Eliana Curcio Bradford J4-05.00

7 Leah Colville DuBois J4-05.00

8 Dehlia Elbe Clearfield 4-03.00

9 Katie Peacock Clearfield 4-01.00

— Sophia Radkowski Saint Marys NH

Girls Pole Vault AAA

Name Year School Finals

1 Abigail Nuzzo Bradford 9-00.00

2 Sydney Peace DuBois 7-06.00

2 Maddy Wittman Saint Marys 7-06.00

4 Dehlia Elbe Clearfield J7-06.00

5 Kara Longo Bradford J7-06.00

6 Sarah DeFazio DuBois 7-00.00

7 Becca Gnan Saint Marys J7-00.00

8 Lanie Allen Bradford 6-06.00

8 Mya Jones DuBois 6-06.00

— Marlayna Bender Clearfield NH

Girls Long Jump AAA

Name Year School Finals

1 Lauren Stroka DuBois 16-01.25

2 Alayna Winters Clearfield 15-07.00

3 Abigail Nuzzo Bradford 15-06.00

4 Peyton Grimm DuBois 15-03.00

5 Abbie McCoy DuBois 15-02.75

6 Sophia Radkowski Saint Marys 14-11.00

7 Kelcie Little Bradford 14-06.75

8 Dehlia Elbe Clearfield 13-10.00

8 Isabella Catalone Saint Marys 13-10.00

10 Abby Erich Saint Marys 13-05.00

11 Taylor Hudson Clearfield 11-09.75

Girls Triple Jump AAA

Name Year School Finals

1 Lauren Stroka DuBois 34-10.75

2 Abigail Nuzzo Bradford 33-11.00

3 Lauren Hoover DuBois 32-01.25

4 Abby Erich Saint Marys 31-07.75

5 Eliana Curcio Bradford 30-11.00

6 Maddy Wittman Saint Marys 29-09.25

7 Dehlia Elbe Clearfield 29-07.00

8 Holly Anthony Saint Marys 29-04.00

9 Kelcie Little Bradford 29-03.50

10 Maddee Finalle DuBois 29-02.00

11 Olivia Mitchell Clearfield 28-01.00

12 Taylor Hudson Clearfield 27-10.25

Girls Shot Put AAA

Name Year School Finals

1 Payton Bauer Saint Marys 37-02.50

2 Rylee Nicklas Saint Marys 32-01.50

3 Sophia Asp Bradford 30-07.50

4 Ariel Carney DuBois 28-10.00

5 Jessie Kerr Bradford 28-03.00

6 Jasmine Carney DuBois 28-00.50

7 Camryn Tilford Bradford 26-00.00

8 Jillian Kline Saint Marys 25-08.25

9 Jaylee Gill Clearfield 24-06.75

10 Alissa Stevens DuBois 24-06.00

11 Lindsey Kerlin Clearfield 23-10.00

12 Venessamegan Griffith Clearfield 18-07.50

Girls Discus Throw AAA

Name Year School Finals

1 Payton Bauer Saint Marys 115-01

2 Rylee Nicklas Saint Marys 86-01

3 Rylee Wadding DuBois 84-01

4 Sophia Asp Bradford 81-11

5 Kalie Dixon Bradford 80-09

6 Lilly Kemick Bradford 74-00

7 Rachel Radaker DuBois 72-03

8 Emma Sidelinger Saint Marys 65-08

9 Ariel Carney DuBois 63-03

10 Jaylee Gill Clearfield 58-00

11 Lindsey Kerlin Clearfield 54-06

12 Venessamegan Griffith Clearfield 54-03

Girls Javelin Throw AAA

Name Year School Finals

1 Abigail Nuzzo Bradford 112-03

2 Rylee Nicklas Saint Marys 106-04

3 Lindsey Kerlin Clearfield 95-04

4 Kalie Dixon Bradford 92-10

5 Jaylee Gill Clearfield 85-10

6 Rachel Radaker DuBois 82-06

7 Mackenzie Prouty DuBois 81-01

8 Rachel Fleming Saint Marys 78-01

9 Jillian Kline Saint Marys 70-06

10 Rylee Wadding DuBois 68-05

11 Lillian Erickson Bradford 67-05

Boys 100 Meter Dash AAA

Name Year School Finals H#

1 Derraick Burkett DuBois 11.38 2

2 Andrew Kane Bradford 11.68 2

3 Jaedon Yarus DuBois 11.69 2

4 Dalton Steel Saint Marys 12.00 2

5 Jacob Samsel Clearfield 12.15 2

6 Erich Benjamin DuBois 12.36 2

7 Connor Morgan Clearfield 12.52 1

8 Cayden Bell Clearfield 12.67 1

9 Owen Copeland Bradford 12.84 1

10 Grant Jin Saint Marys 12.98 1

11 Jaydon Warnick Bradford 13.65 1

Boys 200 Meter Dash AAA

Name Year School Finals H#

1 Jaedon Yarus DuBois 23.37 2

2 Derraick Burkett DuBois 23.47 2

3 Karson Kline Clearfield 23.72 2

4 Brady Collins Clearfield 24.31 2

5 Jacob Samsel Clearfield 24.91 2

6 Grant Jin Saint Marys 26.43 1

7 Owen Copeland Bradford 26.91 1

8 Jaydon Warnick Bradford 27.40 1

Boys 400 Meter Dash AAA

Name Year School Finals H#

1 Jaedon Yarus DuBois 54.15 2

2 Dalton Steel Saint Marys 54.92 2

3 Kobie Snelick Saint Marys 55.85 2

4 Connor Morgan Clearfield 57.26 1

5 Joey Stubbs DuBois 58.10 2

6 Nathan Kougher DuBois 59.31 2

7 Jason McAnany Saint Marys 1:00.75 1

8 Isaac Putt Clearfield 1:01.81 1

Boys 800 Meter Run AAA

Name Year School Finals

1 Manny Diaz Bradford 2:02.48

2 Joseph Foradora DuBois 2:02.63

3 AC Deemer DuBois 2:08.35

4 Rudy Williams DuBois 2:10.50

5 Tyler Olson Clearfield 2:12.41

6 Angelo Catalone Saint Marys 2:16.10

7 Joe Caruso Bradford 2:20.20

8 David Graham Clearfield 2:23.81

Boys 1600 Meter Run AAA

Name Year School Finals

1 Manny Diaz Bradford 4:33.05

2 Joseph Foradora DuBois 4:42.61

3 Augustus Secco Saint Marys 4:45.48

4 Ryan White DuBois 4:49.63

5 Nicholas Hayes Saint Marys 4:56.81

6 Christian Roemer DuBois 4:59.83

7 Brandon Henry Saint Marys 5:09.62

8 Eli Fox Clearfield 5:13.12

9 Andrew Magee Bradford 5:39.93

10 David Graham Clearfield 5:47.38

11 Ty Aveni Clearfield 6:00.32

Boys 3200 Meter Run AAA

Name Year School Finals

1 Manny Diaz Bradford 10:10.10

2 Wyatt Foster Saint Marys 10:24.29

3 AC Deemer DuBois 10:32.77

4 Ryan White DuBois 10:35.47

5 Brayden Friar Bradford 10:35.55

6 Christian Roemer DuBois 11:18.54

7 Joe Caruso Bradford 12:02.37

8 Braydon Mosier Saint Marys 12:27.13

9 Ty Aveni Clearfield 12:51.82

Boys 110 Meter Hurdles AAA

Name Year School Finals H#

1 Karson Kline Clearfield 15.99 2

2 Brady Collins Clearfield 16.42 2

3 Luke Sturrock DuBois 16.83 2

4 Caleb Wilt Clearfield 17.73 2

5 Troy Adkins Bradford 18.27 2

6 Grayson Spangler Saint Marys 18.45 2

7 Daniel Chichava DuBois 19.36 1

8 Wyatt Ginther Saint Marys 20.25 1

9 Toby Steis Saint Marys 20.56 1

10 Kegan Corkins DuBois 23.31 1

Boys 300 Meter Hurdles AAA

Name Year School Finals H#

1 Karson Kline Clearfield 40.60 2

2 Brady Collins Clearfield 41.50 2

3 Brayden Friar Bradford 44.63 2

4 Caleb Wilt Clearfield 44.99 2

5 Troy Adkins Bradford 47.82 2

6 Wyatt Ginther Saint Marys 48.33 1

7 Daniel Chichava DuBois 48.93 1

8 Grayson Spangler Saint Marys 49.96 2

9 Chase Hook DuBois 51.08 1

10 Thaddeus Slima DuBois 51.62 1

11 Toby Steis Saint Marys 56.32 1

Boys 4×100 Meter Relay AAA

School Finals

1 DuBois Area 44.55

1) Jaedon Yarus 2) Luke Sturrock

3) Derraick Burkett 4) Erich Benjamin

2 Clearfield Area 47.60

1) Camden Gormont 2) Connor Morgan

3) Cayden Bell 4) Jacob Samsel

3 Bradford Area 48.54

1) Jaydon Warnick 2) Chris Rodriquez

3) Owen Copeland 4) Brayden plowman

Boys 4×400 Meter Relay AAA

School Finals

1 Bradford Area 3:34.57

1) Ian Pilon 2) Jerid Wilmoth

3) Leo Paterniti 4) Andrew Kane

2 DuBois Area 3:37.97

1) AC Deemer 2) Derraick Burkett

3) Joseph Foradora 4) Erich Benjamin

3 Clearfield Area 3:39.25

1) Brady Collins 2) Tyler Olson

3) Caleb Wilt 4) Karson Kline

4 Saint Marys Area 3:40.97

1) Alex Amador 2) Nicholas Hayes

3) Nick Croyle 4) Dalton Steel

Boys 4×800 Meter Relay AAA

School Finals

1 Bradford Area 8:18.38

1) Manny Diaz 2) Ian Pilon

3) Jerid Wilmoth 4) Leo Paterniti

2 DuBois Area 8:32.68

1) AC Deemer 2) Joseph Foradora

3) Ryan White 4) Rudy Williams

3 Saint Marys Area 9:09.02

1) Wyatt Foster 2) Alex Amador

3) Augustus Secco 4) Nicholas Hayes

Boys High Jump AAA

Name Year School Finals

1 Andrew Shaffer-Doan DuBois 5-10.00

2 Andrew Gadalis DuBois 5-06.00

3 Brayden Friar Bradford J5-06.00

4 Cody Crawford DuBois 5-04.00

Boys Pole Vault AAA

Name Year School Finals

1 Edward Burkett DuBois 10-00.00

2 Andrew Kane Bradford 9-06.00

3 Jason McAnany Saint Marys 9-00.00

4 Toby Steis Saint Marys 8-06.00

5 Cody Crawford DuBois 8-00.00

— Ty Aveni Clearfield DQ

Boys Long Jump AAA

Name Year School Finals

1 Andrew Kane Bradford 20-10.50

2 Luke Sturrock DuBois 18-10.50

3 Andrew Shaffer-Doan DuBois 18-05.50

4 Jacob Samsel Clearfield 18-02.25

5 Kai Lynch Clearfield 18-01.50

6 Garritt Erickson Bradford 17-02.00

7 Cayden Bell Clearfield 16-07.00

8 Grayson Spangler Saint Marys 16-00.00

9 Carson Dombroski DuBois 15-11.50

10 Wyatt Ginther Saint Marys 14-09.00

— Jerid Wilmoth Bradford ND

Boys Triple Jump AAA

Name Year School Finals

1 Andrew Shaffer-Doan DuBois 38-09.00

2 Kai Lynch Clearfield 37-11.00

3 Luke Sturrock DuBois 37-07.00

4 Camden Gormont Clearfield 36-10.75

5 Carson Dombroski DuBois 34-11.75

6 Wyatt Ginther Saint Marys 32-07.50

7 Garritt Erickson Bradford 32-07.25

— Troy Adkins Bradford ND

— Brayden Friar Bradford ND

— Connor Morgan Clearfield ND

Boys Shot Put AAA

Name Year School Finals

1 Parker Shipman Bradford 40-05.75

2 Isaac Samsel Clearfield 39-07.75

3 Ja’Reese Stowe DuBois 39-07.25

4 Josh Steele Clearfield 37-11.00

5 Chris Rodriquez Bradford 36-09.50

6 James Becker DuBois 36-03.75

7 Patrick French Bradford 34-04.00

8 Gilbert Barker DuBois 33-11.75

9 Dalton Bauer Saint Marys 33-04.75

10 Mitchel Rowles Clearfield 31-05.25

11 Sam Bowes Saint Marys 30-09.75

12 Killian Ramsey Saint Marys 29-11.00

Boys Discus Throw AAA

Name Year School Finals

1 Carson Dombroski DuBois 111-03

2 Parker Shipman Bradford 109-11

3 Patrick French Bradford 109-09

4 James Becker DuBois 100-05

5 Josh Steele Clearfield 99-11

6 Ja’Reese Stowe DuBois 93-11

7 Aidan Mcalee Saint Marys 91-00

8 Dalton Bauer Saint Marys 90-05

9 Isaac Samsel Clearfield 88-09

10 Joe Cary Bradford 82-09

11 Alex Wriglesworth Clearfield 79-06

12 Sam Bowes Saint Marys 77-09

Boys Javelin Throw AAA

Name Year School Finals

1 Isaac Samsel Clearfield 145-11

2 Derek Villella Saint Marys 120-11

3 Ja’Reese Stowe DuBois 113-06

4 Josh Steele Clearfield 112-02

5 Robert Hooven Clearfield 112-00

6 Joe Cary Bradford 106-03

7 James Becker DuBois 103-06

8 Dimetry Young Bradford 101-08

9 Carson Dombroski DuBois 91-07

10 Parker Shipman Bradford 90-07

11 Killian Ramsey Saint Marys 75-11

12 Sam Bowes Saint Marys 58-10