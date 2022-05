BELLEFONTE — The Clearfield Area High School track and field teams competed at the 2022 Mountain League Championships at Bellefonte on Tuesday afternoon.

Bison senior Karson Kline took home two titles, sweeping the 110 and 300 meter hurdle events. Freshman teammate Brady Collins was the runner-up in both races.

The girls made it a clean sweep of the hurdles as Lydia Brown and Danna Bender went one-two in the 100 hurdles, and then reversed spots in the 300 as Bender won and Brown was the runner-up.

Hollidaysburg won both the boys and girls team titles. The Clearfield girls finished in a tie for fourth with Huntingdon in the 8-team field. The boys were seventh.

The teams will now train to be ready for the District 9 Championships at Brookville on May 20.

Complete Mountain League Results below:

Mountain League Championships – 5/10/2022

Rogers Stadium, Bellefonte, PA

Varsity Boys 110 Meter Hurdles Prelims

Name Yr Team Time Wind H#

1 Karson Kline 12 Clearfield Area 16.23 NWI 3

2 Brady Collins 9 Clearfield Area 16.96 NWI 2

3 Justin Jackson 11 Tyrone Area 17.34 NWI 1

4 Owen Bender 10 Hollidaysburg Area 17.53 NWI 3

5 Chase Shelley 9 Penns Valley Area 17.62 NWI 2

6 Jacob Showers 10 Bellefonte Area 18.18 NWI 2

7 Richard Butler 11 Penns Valley Area 18.19 NWI 1

8 Owen Garlock 12 Huntingdon Area 18.26 NWI 3

9 Sherman Lowry 10 Bellefonte Area 18.27 NWI 3

10 Andrew Faust 12 Philipsburg-Osceola 18.34 NWI 1

11 Aaron Sharp 11 Bald Eagle Area 18.39 NWI 3

12 Spencer Delguidice 11 Hollidaysburg Area 18.78 NWI 2

13 Eli Dunwoody 12 Huntingdon Area 18.81 NWI 1

14 Cohen Wallace 10 Tyrone Area 18.86 NWI 1

15 David Jackson 11 Philipsburg-Osceola 19.19 NWI 2

16 Aiden Adams 11 Bald Eagle Area 23.31 NWI 3

Varsity Boys 110 Meter Hurdles Finals

Name Yr Team Time Wind Pts

1 Karson Kline 12 Clearfield Area 15.99 NWI 10

2 Brady Collins 9 Clearfield Area 16.52 NWI 8

3 Owen Bender 10 Hollidaysburg Area 16.86 NWI 6

4 Justin Jackson 11 Tyrone Area 16.92 NWI 4

5 Jacob Showers 10 Bellefonte Area 17.77 NWI 2

6 Richard Butler 11 Penns Valley Area 18.01 NWI 1

7 Owen Garlock 12 Huntingdon Area 18.58 NWI

DNF Chase Shelley 9 Penns Valley Area NT NWI

Varsity Girls 100 Meter Hurdles Prelims

Name Yr Team Time Wind H#

1 Lydia Brown 12 Clearfield Area 17.22 NWI 1

2 Danna Bender 11 Clearfield Area 17.30 NWI 3

3 Eva Toth 12 Tyrone Area 17.40 NWI 2

4 Emily Ream 12 Bald Eagle Area 18.07 NWI 2

5 Kerri Shutika 12 Bellefonte Area 18.13 NWI 2

6 Starcia Bainey 11 Philipsburg-Osceola 18.48 NWI 1

7 Claudia Irvin 10 Bald Eagle Area 18.48 NWI 3

8 Cali Baney 11 Hollidaysburg Area 18.74 NWI 3

9 Avalyn Moore 11 Tyrone Area 19.49 NWI 1

10 Brianna Helton 9 Huntingdon Area 19.68 NWI 2

11 Addison Davis 10 Hollidaysburg Area 19.76 NWI 3

12 Amber Corl 12 Bellefonte Area 19.90 NWI 1

13 Tatelynne Swatsworth 10 Philipsburg-Osceola 21.73 NWI 3

Varsity Girls 100 Meter Hurdles Finals

Name Yr Team Time Wind Pts

1 Lydia Brown 12 Clearfield Area 16.34 NWI 10

2 Danna Bender 11 Clearfield Area 17.01 NWI 8

3 Cali Baney 11 Hollidaysburg Area 17.78 NWI 6

4 Kerri Shutika 12 Bellefonte Area 17.82 NWI 4

5 Starcia Bainey 11 Philipsburg-Osceola 17.88 NWI 2

6 Emily Ream 12 Bald Eagle Area 18.03 NWI 1

7 Claudia Irvin 10 Bald Eagle Area 18.28 NWI

DQ Eva Toth 12 Tyrone Area NT NWI

Varsity Girls 100 Meter Dash Prelims

Name Yr Team Time Wind H#

1 Mackenzie Latchford 12 Tyrone Area 12.82 NWI 2

2 Marin Miller 12 Hollidaysburg Area 12.88 NWI 3

3 Elizabeth Frazier 9 Hollidaysburg Area 13.27 NWI 3

4 Kerri Shutika 12 Bellefonte Area 13.40 NWI 3

5 Rebecca Lewis 10 Tyrone Area 13.54 NWI 3

6 Heather Leskovansky 11 Bald Eagle Area 13.72 NWI 1

7 Alisa Beatty 12 Huntingdon Area 13.73 NWI 1

8 Madison Barger 10 Philipsburg-Osceola 13.84 NWI 2

9 Sara Proctor 10 Bellefonte Area 13.89 NWI 1

10 Jordan Franks 11 Bald Eagle Area 13.95 NWI 1

11 Sarah Bock 11 Philipsburg-Osceola 14.03 NWI 2

12 Hannah Clark 11 Penns Valley Area 14.16 NWI 3

13 Caitlin Hahn 11 Huntingdon Area 14.17 NWI 2

14 Catherine Goodwin 12 Penns Valley Area 14.22 NWI 2

15 Olivia Mitchell 9 Clearfield Area 14.61 NWI 3

16 Katie Peacock 9 Clearfield Area 14.72 NWI 1

Varsity Girls 100 Meter Dash Finals

Name Yr Team Time Wind Pts

1 Marin Miller 12 Hollidaysburg Area 12.46 NWI 10

2 Mackenzie Latchford 12 Tyrone Area 12.58 NWI 8

3 Elizabeth Frazier 9 Hollidaysburg Area 12.93 NWI 6

4 Kerri Shutika 12 Bellefonte Area 13.20 NWI 4

5 Rebecca Lewis 10 Tyrone Area 13.31 NWI 2

6 Heather Leskovansky 11 Bald Eagle Area 13.56 NWI 1

7 Alisa Beatty 12 Huntingdon Area 13.57 NWI

8 Madison Barger 10 Philipsburg-Osceola 13.81 NWI

Varsity Boys 100 Meter Dash Prelims

Name Yr Team Time Wind H#

1 James Buonaccorsi 12 Huntingdon Area 11.09 NWI 3

2 Ryan Frank 12 Hollidaysburg Area 11.46 NWI 2

3 Owen Irvin 12 Bald Eagle Area 11.51 NWI 2

4 Drew Wyland 10 Hollidaysburg Area 11.60 NWI 3

5 Zachary Braucht 12 Penns Valley Area 11.67 NWI 1

6 Micah Good 11 Penns Valley Area 11.70 NWI 3

7 Deegan Baldauf 11 Tyrone Area 11.75 NWI 2

8 Collin Sharp 10 Bellefonte Area 11.75 NWI 1

9 Kolten Miller 11 Tyrone Area 11.77 NWI 3

10 Jacob Samsel 10 Clearfield Area 11.90 NWI 3

11 Braydon Little 11 Philipsburg-Osceola 11.96 NWI 3

12 Shayne Snook 9 Bellefonte Area 12.13 NWI 1

13 Aaron Rothstein 12 Huntingdon Area 12.16 NWI 2

14 Max Yetsko 12 Bald Eagle Area 12.31 NWI 1

15 Matthew Reese 11 Philipsburg-Osceola 12.38 NWI 2

16 Kai Lynch 9 Clearfield Area 12.54 NWI 1

Varsity Boys 100 Meter Dash Finals

Name Yr Team Time Wind Pts

1 James Buonaccorsi 12 Huntingdon Area 10.88 NWI 10

2 Ryan Frank 12 Hollidaysburg Area 11.23 NWI 8

3 Zachary Braucht 12 Penns Valley Area 11.32 NWI 6

4 Drew Wyland 10 Hollidaysburg Area 11.63 NWI 4

5 Collin Sharp 10 Bellefonte Area 11.66 NWI 2

6 Micah Good 11 Penns Valley Area 11.67 NWI 1

7 Deegan Baldauf 11 Tyrone Area 11.76 NWI

Varsity Girls 4×800 Meter Relay

Team Time Pts

1 Hollidaysburg Area A 10:12.96 10

2 Penns Valley Area A 10:58.23 8

3 Bellefonte Area A 11:05.79 6

4 Philipsburg-Osceola Area A 11:38.24 4

5 Clearfield Area A 11:50.41 2

Varsity Boys 4×800 Meter Relay

Team Time Pts

1 Hollidaysburg Area A 8:31.45 10

2 Tyrone Area A 8:39.59 8

3 Bellefonte Area A 8:50.71 6

4 Huntingdon Area A 8:53.20 4

5 Philipsburg-Osceola Area A 9:42.65 2

6 Clearfield Area A 9:53.69 1

Varsity Girls 1600 Meter Run

Name Yr Team Time Pts

1 Anna Stitzer 12 Penns Valley Area 5:36.06 10

2 Alexis Durn 11 Penns Valley Area 5:47.81 8

3 Sabrina Kyper 9 Huntingdon Area 5:56.85 6

4 Jaylee Cook 10 Philipsburg-Osceola 6:02.52 4

5 Ashleigh Aukerman 10 Bellefonte Area 6:06.31 2

6 Kate Rarrick 11 Bellefonte Area 6:08.00 1

7 Stephanie Ramsey 12 Tyrone Area 6:19.67

8 Sybil Thompson 9 Bald Eagle Area 6:22.16

9 Cecilla Williams 10 Hollidaysburg Area 6:23.71

10 Audrey Smith 12 Philipsburg-Osceola 6:45.65

11 Ruth Wurster 9 Clearfield Area 7:00.66

12 Emma Bartel 12 Tyrone Area 7:12.25

Varsity Boys 1600 Meter Run

Name Yr Team Time Pts

1 Tyler Rader 10 Huntingdon Area 4:32.44 10

2 Chad Muckey 11 Philipsburg-Osceola 4:32.67 8

3 Chase Ebeling 11 Bellefonte Area 4:48.09 6

4 McClain Reamer 10 Penns Valley Area 4:53.97 4

5 Ben Love 12 Hollidaysburg Area 4:56.45 2

6 Colton Wagner 10 Bald Eagle Area 5:00.62 1

7 Isaac Cummings 11 Huntingdon Area 5:01.27

8 Daniel Mussett 12 Bellefonte Area 5:04.19

9 Scott Frantz 12 Philipsburg-Osceola 5:04.20

10 Max Pohar 12 Hollidaysburg Area 5:07.13

11 Issac Dechow 11 Bald Eagle Area 5:07.99

12 Vince Smith 9 Penns Valley Area 5:15.57

13 Ethan McCloskey 11 Tyrone Area 5:17.90

14 Eli Fox 10 Clearfield Area 5:18.39

15 Rory Quigley 12 Tyrone Area 5:42.31

Varsity Girls 4×100 Meter Relay

Team Time Pts

1 Tyrone Area A 51.35 10

2 Huntingdon Area A 52.65 8

3 Hollidaysburg Area A 52.73 6

4 Bellefonte Area A 54.48 4

5 Penns Valley Area A 55.57 2

6 Philipsburg-Osceola Area A 55.63 1

7 Clearfield Area A 57.41

Varsity Boys 4×100 Meter Relay

Team Time Pts

1 Penns Valley Area A 44.76 10

2 Hollidaysburg Area A 44.93 8

3 Tyrone Area A 45.18 6

4 Bellefonte Area A 45.63 4

5 Huntingdon Area A 46.75 2

6 Clearfield Area A 47.73 1

7 Bald Eagle Area A 51.16

DQ Philipsburg-Osceola Area A NT

Varsity Girls 400 Meter Dash

Name Yr Team Time H# Pts

1 Sophia Moyer 9 Hollidaysburg Area 1:00.68 2 10

2 Rebecca Lewis 10 Tyrone Area 1:01.46 2 8

3 Eliza Vance 11 Tyrone Area 1:02.46 2 6

4 Jordan Franks 11 Bald Eagle Area 1:03.15 2 4

5 Alayna Winters 10 Clearfield Area 1:03.48 2 2

6 Olivia Taylor 9 Bald Eagle Area 1:05.12 1 1

7 Gracie Sweka 12 Bellefonte Area 1:06.46 1

8 Megan Holenchik 10 Philipsburg-Osceola 1:09.43 1

9 Marlayna Bender 9 Clearfield Area 1:10.85 2

10 Isabella Fortney 10 Huntingdon Area 1:11.71 1

11 Ann-Marie McMurtrie 11 Penns Valley Area 1:12.03 1

12 Marlee Butterworth 10 Philipsburg-Osceola 1:14.40 1

13 Isobel Herr 9 Bellefonte Area 1:15.18 1

14 Morgan Heffner 10 Huntingdon Area 1:16.27 1

Varsity Boys 400 Meter Dash

Name Yr Team Time H# Pts

1 Micah Good 11 Penns Valley Area 53.65 2 10

2 Isaac Yarnell 9 Hollidaysburg Area 53.89 2 8

3 Jonathan O’Donald 12 Penns Valley Area 54.85 2 6

4 Ryan Sullivan 11 Huntingdon Area 55.49 1 4

5 Colton Veres 11 Tyrone Area 55.59 1 2

6 Grady Garrison 10 Bellefonte Area 55.60 2 1

7 Nathanael Fry 11 Bald Eagle Area 56.25 1

8 Dillon Sette 12 Bellefonte Area 56.26 2

9 Tanner Bower 12 Bald Eagle Area 56.49 1

10 Braydon Little 11 Philipsburg-Osceola 56.91 2

11 Connor Morgan 9 Clearfield Area 57.32 1

12 Rocky Romani 10 Tyrone Area 57.47 2

13 Trey Cassatt 9 Huntingdon Area 57.81 1

14 Jake Clapper 12 Hollidaysburg Area 57.84 2

15 Caleb Wilt 12 Clearfield Area 58.49 1

16 Shane Parish 11 Philipsburg-Osceola 58.93 1

Varsity Girls 300 Meter Hurdles

Name Yr Team Time H# Pts

1 Danna Bender 11 Clearfield Area 47.48 2 10

2 Lydia Brown 12 Clearfield Area 51.64 2 8

3 Allison Burk 12 Hollidaysburg Area 52.57 2 6

4 Ruthann Smoyer 9 Bellefonte Area 54.06 1 4

5 Cali Baney 11 Hollidaysburg Area 54.19 2 2

6 Amber Corl 12 Bellefonte Area 55.74 2 1

7 Claudia Irvin 10 Bald Eagle Area 55.94 2

8 Olivia Weidell 10 Huntingdon Area 59.28 1

9 Alexa Thompson 9 Bald Eagle Area 1:00.73 1

10 Tatelynne Swatsworth 10 Philipsburg-Osceola 1:00.84 1

Varsity Boys 300 Meter Hurdles

Name Yr Team Time H# Pts

1 Karson Kline 12 Clearfield Area 41.61 2 10

2 Brady Collins 9 Clearfield Area 41.84 2 8

3 Drew Wyland 10 Hollidaysburg Area 42.01 2 6

4 Owen Bender 10 Hollidaysburg Area 43.49 2 4

5 Max Yetsko 12 Bald Eagle Area 44.48 2 2

6 Eli Dunwoody 12 Huntingdon Area 44.92 2 1

7 Justin Jackson 11 Tyrone Area 45.13 2

8 Andrew Faust 12 Philipsburg-Osceola 46.21 1

9 Jacob Showers 10 Bellefonte Area 46.28 1

10 Greyson Kimler 9 Penns Valley Area 46.55 2

11 Cohen Wallace 10 Tyrone Area 47.54 1

12 Owen Garlock 12 Huntingdon Area 47.66 1

13 Aaron Sharp 11 Bald Eagle Area 48.41 1

14 Sherman Lowry 10 Bellefonte Area 48.61 1

15 David Jackson 11 Philipsburg-Osceola 48.68 1

Varsity Girls 800 Meter Run

Name Yr Team Time Pts

1 Abigail Stitzer 10 Penns Valley Area 2:28.06 10

2 Seddy Clapper 11 Hollidaysburg Area 2:28.71 8

3 Alayna Winters 10 Clearfield Area 2:37.94 6

4 Lilly Clayton 11 Hollidaysburg Area 2:39.54 4

5 Annie Cernuska 9 Bellefonte Area 2:43.24 2

6 Sabrina Kyper 9 Huntingdon Area 2:44.10 1

7 Sybil Thompson 9 Bald Eagle Area 2:49.01

8 Jaylee Cook 10 Philipsburg-Osceola 2:49.05

9 Kate Rarrick 11 Bellefonte Area 2:50.82

10 Lily Warlow 9 Philipsburg-Osceola 2:54.26

11 Mary Tietjens 12 Huntingdon Area 3:00.86

12 Emma Bartel 12 Tyrone Area 3:16.27

Varsity Boys 800 Meter Run

Name Yr Team Time Pts

1 Adam Detwiler 12 Tyrone Area 2:07.26 10

2 Eric Bennett 12 Bellefonte Area 2:08.50 8

3 Aiden Detwiler 9 Tyrone Area 2:13.39 6

4 Isaac Cummings 11 Huntingdon Area 2:16.57 4

5 Sabastian Diaz 9 Hollidaysburg Area 2:17.13 2

6 Camden Comly 12 Bald Eagle Area 2:17.67 1

7 Jonathan O’Donald 12 Penns Valley Area 2:17.91

8 Brandon Stuber 11 Huntingdon Area 2:19.37

9 Issac Dechow 11 Bald Eagle Area 2:19.40

10 Alex Mansfield 10 Bellefonte Area 2:21.14

11 Tyler Olson 12 Clearfield Area 2:21.41

12 Markus Klinger 10 Hollidaysburg Area 2:21.95

13 David Graham 12 Clearfield Area 2:31.54

14 Matthew Wheeland 10 Penns Valley Area 2:32.76

Varsity Girls 200 Meter Dash

Name Yr Team Time Wind H# Pts

1 Mackenzie Latchford 12 Tyrone Area 26.04 NWI 2 10

2 Marin Miller 12 Hollidaysburg Area 26.85 NWI 2 8

3 Elizabeth Frazier 9 Hollidaysburg Area 27.55 NWI 2 6

4 Kerri Shutika 12 Bellefonte Area 28.07 NWI 2 4

5 Olivia Taylor 9 Bald Eagle Area 28.15 NWI 1 2

6 Danna Bender 11 Clearfield Area 28.17 NWI 2 1

7 Eliza Vance 11 Tyrone Area 28.18 NWI 1

8 Madison Barger 10 Philipsburg-Osceola 28.35 NWI 2

9 Sara Proctor 10 Bellefonte Area 28.50 NWI 1

10 Emily Ream 12 Bald Eagle Area 28.57 NWI 2

11 Ann-Marie McMurtrie 11 Penns Valley Area 29.11 NWI 1

12 Caitlin Hahn 11 Huntingdon Area 29.26 NWI 1

13 Sarah Bock 11 Philipsburg-Osceola 29.41 NWI 1

14 Katie Peacock 9 Clearfield Area 29.93 NWI 2

15 Isabella DuVall 10 Penns Valley Area 30.58 NWI 1

Varsity Boys 200 Meter Dash

Name Yr Team Time Wind H# Pts

1 James Buonaccorsi 12 Huntingdon Area 22.50 NWI 2 10

2 Ryan Frank 12 Hollidaysburg Area 22.97 NWI 2 8

3 Parker Zonts 12 Hollidaysburg Area 23.52 NWI 2 6

4 Micah Good 11 Penns Valley Area 23.74 NWI 2 4

5 Collin Sharp 10 Bellefonte Area 23.77 NWI 1 2

6 Deegan Baldauf 11 Tyrone Area 23.93 NWI 2 1

7 Tanner Ilgen 12 Penns Valley Area 24.22 NWI 1

8 Brady Collins 9 Clearfield Area 24.27 NWI 1

9 Karson Kline 12 Clearfield Area 24.50 NWI 2

10 Shayne Snook 9 Bellefonte Area 25.10 NWI 2

11 Kaiden Gates 9 Bald Eagle Area 26.18 NWI 1

12 Ethan Hoover 9 Bald Eagle Area 26.46 NWI 1

13 Shane Parish 11 Philipsburg-Osceola 27.02 NWI 1

Varsity Girls 3200 Meter Run

Name Yr Team Time Pts

1 Emma Liadis 10 Bellefonte Area 13:11.23 10

2 Ashleigh Aukerman 10 Bellefonte Area 13:34.56 8

3 Kylie Timko 12 Philipsburg-Osceola 13:52.32 6

4 Alissa Sentman 10 Huntingdon Area 13:57.23 4

5 Maddie Shanafelt 11 Hollidaysburg Area 14:04.99 2

6 Sophia Lauer 11 Huntingdon Area 14:57.01 1

7 Ayva Fetterolf 10 Penns Valley Area 15:20.69

8 Ruth Wurster 9 Clearfield Area 15:21.27

Varsity Boys 3200 Meter Run

Name Yr Team Time Pts

1 Tyler Rader 10 Huntingdon Area 10:10.04 10

2 Chase Ebeling 11 Bellefonte Area 10:17.30 8

3 Caleb Vinnedge 10 Bellefonte Area 10:27.49 6

4 Chris Love 12 Hollidaysburg Area 10:32.30 4

5 McClain Reamer 10 Penns Valley Area 10:33.26 2

6 Abraham Manfred 9 Hollidaysburg Area 10:39.44 1

7 Colton Wagner 10 Bald Eagle Area 11:16.79

8 Colton Fink 12 Tyrone Area 11:20.67

9 Aiden Kelsey 11 Huntingdon Area 11:39.48

10 Scott Frantz 12 Philipsburg-Osceola 11:41.91

11 Vince Smith 9 Penns Valley Area 11:44.03

12 Thomas Sutt 9 Tyrone Area 12:02.53

Varsity Girls 4×400 Meter Relay

Team Time Pts

1 Hollidaysburg Area A 4:14.04 10

2 Clearfield Area A 4:22.49 8

3 Tyrone Area A 4:28.41 6

4 Bellefonte Area A 4:32.70 4

5 Bald Eagle Area A 4:36.93 2

6 Penns Valley Area A 4:41.19 1

7 Huntingdon Area A 4:56.20

8 Philipsburg-Osceola Area A 4:57.58

Varsity Boys 4×400 Meter Relay

Team Time Pts

1 Hollidaysburg Area A 3:37.07 10

2 Bellefonte Area A 3:38.70 8

3 Bald Eagle Area A 3:39.07 6

4 Tyrone Area A 3:42.78 4

5 Clearfield Area A 3:43.83 2

6 Penns Valley Area A 3:54.05 1

7 Huntingdon Area A 3:59.97

8 Philipsburg-Osceola Area A 4:09.71

Varsity Girls Long Jump

Name Yr Team Mark Wind H# Pts

1 Hayden Mark 10 Huntingdon Area 17-00.00 NWI 2 10

17-00.00

2 Mackenzie Latchford 12 Tyrone Area 16-11.00 NWI 2 8

16-11.00

3 Reagan Irons 11 Tyrone Area 16-02.50 NWI 2 6

16-02.50

4 Emma Parnell 12 Hollidaysburg Area 15-09.00 NWI 2 4

15-09.00

5 Sara Proctor 10 Bellefonte Area 15-07.50 NWI 2 2

15-07.50

6 Starcia Bainey 11 Philipsburg-Osceola 15-02.50 NWI 2 1

15-02.50

7 Madison Barger 10 Philipsburg-Osceola 15-02.00 NWI 1

15-02.00

8 Alayna Winters 10 Clearfield Area 14-09.50 NWI 2

14-09.50

9 Dehlia Elbe 9 Clearfield Area 14-07.00 NWI 1

14-07.00

10 Chamiqua Gentzel 10 Penns Valley Area 14-04.00 NWI 1

14-04.00

11 Claudia Irvin 10 Bald Eagle Area 14-01.75 NWI 1

14-01.75

12 Brianna Helton 9 Huntingdon Area 14-00.00 NWI 1

14-00.00

13 Josie Underwood 10 Bellefonte Area 13-11.00 NWI 1

13-11.00

14 Alania Grant 11 Bald Eagle Area 12-00.00 NWI 1

12-00.00

Varsity Boys Long Jump

Name Yr Team Mark Wind H# Pts

1 Caden Delattre 10 Hollidaysburg Area 22-01.50 NWI 2 10

22-01.50

2 Zachary Braucht 12 Penns Valley Area 20-02.50 NWI 2 8

20-02.50

3 Brady Ronan 10 Tyrone Area 20-01.50 NWI 2 6

20-01.50

4 Landyn Miller 11 Bellefonte Area 19-11.50 NWI 2 4

19-11.50

5 Jacob Schneider 12 Huntingdon Area 19-08.00 NWI 1 2

19-08.00

6 Logan Crater 12 Penns Valley Area 18-11.00 NWI 1 1

18-11.00

7 Jacob Samsel 10 Clearfield Area 18-09.50 NWI 1

18-09.50

7 Dylan Wasney 12 Hollidaysburg Area 18-09.50 NWI 1

18-09.50

9 Aaron Rothstein 12 Huntingdon Area 18-05.50 NWI 1

18-05.50

10 Kai Lynch 9 Clearfield Area 18-04.00 NWI 2

18-04.00

11 Owen Irvin 12 Bald Eagle Area 18-00.00 NWI 2

18-00.00

12 Braeden Fenton 12 Philipsburg-Osceola 17-10.50 NWI 1

17-10.50

13 Aaron Sharp 11 Bald Eagle Area 17-09.00 NWI 1

17-09.00

14 Jake Johnson 12 Tyrone Area 16-00.50 NWI 2

16-00.50

Varsity Girls Triple Jump

Name Yr Team Mark Wind H# Pts

1 Hayden Mark 10 Huntingdon Area 35-09.50 NWI 2 10

35-09.50

2 Emma Parnell 12 Hollidaysburg Area 34-11.00 NWI 2 8

34-03.50 34-11.00

3 Reagan Irons 11 Tyrone Area 33-10.00 NWI 2 6

33-10.00

4 Starcia Bainey 11 Philipsburg-Osceola 32-07.50 NWI 2 4

32-07.50

5 Natalie Saltsgiver 12 Tyrone Area 32-07.00 NWI 2 2

32-07.00

6 Emily Clapper 9 Hollidaysburg Area 32-04.00 NWI 1 1

32-04.00

7 Josie Underwood 10 Bellefonte Area 31-10.00 NWI 2

31-06.50 31-10.00

8 Claudia Irvin 10 Bald Eagle Area 30-08.00 NWI 1

30-08.00

9 Dehlia Elbe 9 Clearfield Area 30-03.00 NWI 2

30-03.00

10 Angelina Grieb 10 Bald Eagle Area 29-05.50 NWI 1

29-05.50

11 Cameron Upcraft 12 Penns Valley Area 27-10.00 NWI 1

27-10.00

12 Olivia Mitchell 9 Clearfield Area 27-02.50 NWI 1

27-02.50

Varsity Boys Triple Jump

Name Yr Team Mark Wind H# Pts

1 Caden Delattre 10 Hollidaysburg Area 44-03.00 NWI 2 10

43-00.50 44-03.00

2 Dylan Wasney 12 Hollidaysburg Area 43-02.50 NWI 2 8

43-02.50

3 Landyn Miller 11 Bellefonte Area 41-00.00 NWI 1 6

39-09.00 41-00.00

4 Cameron Wiser 12 Huntingdon Area 40-04.00 NWI 2 4

40-04.00

5 Max Yetsko 12 Bald Eagle Area 39-11.00 NWI 2 2

39-11.00

6 Zane Hummel 9 Bellefonte Area 39-09.00 NWI 1 1

39-02.00 39-09.00

7 Andrew Weaver 10 Tyrone Area 37-08.00 NWI 2

37-08.00

8 Jake Johnson 12 Tyrone Area 37-04.00 NWI 2

37-04.00

8 Kai Lynch 9 Clearfield Area 37-04.00 NWI 2

37-04.00

10 Cameron Kubalak 10 Penns Valley Area 36-07.00 NWI 1

36-07.00

11 Camden Gormont 11 Clearfield Area 36-03.50 NWI 1

36-03.50

12 Eli Dunwoody 12 Huntingdon Area 36-02.00 NWI 1

36-02.00

12 Adrian Gover 11 Penns Valley Area 36-02.00 NWI 1

36-02.00

14 Grant Lutz 10 Philipsburg-Osceola 33-02.00 NWI 1

33-02.00

Varsity Girls High Jump

Name Yr Team Mark Pts

1 Reagan Irons 11 Tyrone Area 5-00.00 10

4-00.0 4-02.0 4-04.0 4-06.0 4-08.0

O O O O XXX

2 Lily Jodon 10 Hollidaysburg Area 5-00.00 8

4-00.0 4-02.0 4-04.0

XO XO XXX

3 Natalie Saltsgiver 12 Tyrone Area 5-00.00 6

4-00.0 4-02.0 4-04.0 4-06.0 4-08.0

O O O XXO XXX

4 Cameron Upcraft 12 Penns Valley Area 4-10.00 4

4-00.0 4-02.0 4-04.0 4-06.0

O O O XXX

5 Emily Clapper 9 Hollidaysburg Area 4-06.00 2

4-00.0 4-02.0 4-04.0

O XO XXX

6 Starcia Bainey 11 Philipsburg-Osceola 4-04.00 1

4-00.0 4-02.0 4-04.0 4-06.0

O XO O XXX

7 Dehlia Elbe 9 Clearfield Area 4-02.00

4-00.0 4-02.0 4-04.0

O O XXX

7 Angelina Grieb 10 Bald Eagle Area 4-02.00

4-00.0 4-02.0

O XXX

9 Abby Swisher 11 Bellefonte Area 4-00.00

4-00.0 4-02.0

O XXX

10 Kathryn Gearhart 11 Bellefonte Area 4-00.00

4-00.0 4-02.0

XO XXX

10 Savannah Miller 12 Philipsburg-Osceola 4-00.00

4-00.0 4-02.0

XO XXX

10 Katie Peacock 9 Clearfield Area 4-00.00

4-00.0 4-02.0

XO XXX

Varsity Boys High Jump

Name Yr Team Mark Pts

1 Cameron Wiser 12 Huntingdon Area 5-08.00 10

4-10.0 5-00.0 5-02.0

O O O

2 Andrew Weaver 10 Tyrone Area 5-06.00 8

4-10.0 5-00.0 5-02.0

O O XXX

3 Brady Ronan 10 Tyrone Area 5-06.00 6

4-10.0 5-00.0 5-02.0

XXO XO XXX

4 Nathan Grabill 10 Hollidaysburg Area 5-04.00 4

4-10.0 5-00.0 5-02.0 5-04.0

O O O XXX

5 Owen Bender 10 Hollidaysburg Area 5-04.00 2

4-10.0 5-00.0 5-02.0 5-04.0

O XXO O XXX

6 Richard Butler 11 Penns Valley Area 5-04.00 1

4-10.0 5-00.0 5-02.0 5-04.0

O O XO XXX

7 Kaiden Gates 9 Bald Eagle Area 5-04.00

4-10.0 5-00.0 5-02.0

O XXO XXX

8 Ethan Wilson 10 Bellefonte Area 5-00.00

4-10.0 5-00.0

O XXX

9 Eli Dunwoody 12 Huntingdon Area 5-00.00

4-10.0 5-00.0

XO XXX

Varsity Girls Pole Vault

Name Yr Team Mark Pts

1 Jenna Wilt 12 Hollidaysburg Area 10-06.00 10

6-06.0 7-00.0 7-06.0 8-00.0

XO XO XXO XXX

2 Alisa Beatty 12 Huntingdon Area 9-06.00 8

6-06.0 7-00.0 7-06.0 8-00.0

O XO O XXX

3 Bethany Rolley 10 Huntingdon Area 9-06.00 6

6-06.0 7-00.0 7-06.0 8-00.0

O O XXO XXX

4 Heather Leskovansky 11 Bald Eagle Area 8-06.00 4

6-06.0 7-00.0 7-06.0 8-00.0

O XO XXO XXX

5 Lilly Ansley 10 Hollidaysburg Area 8-00.00 2

6-06.0 7-00.0 7-06.0 8-00.0

O O O XXX

6 Dehlia Elbe 9 Clearfield Area 7-06.00 1

6-06.0 7-00.0 7-06.0 8-00.0

O O XXO XXX

7 Kalista Butler 12 Philipsburg-Osceola 7-00.00

6-06.0 7-00.0

XO XXX

Varsity Boys Pole Vault

Name Yr Team Mark Pts

1 Kevin Taylor 12 Bald Eagle Area 12-03.00 10

8-03.0 8-09.0 9-03.0 9-09.0

O O O XXX

2 Derek Wright 10 Hollidaysburg Area 11-09.00 8

8-03.0 8-09.0 9-03.0 9-09.0

O O O XXX

3 Chase Thompson 11 Bald Eagle Area 11-03.00 6

8-03.0 8-09.0 9-03.0 9-09.0

XO O O XXX

4 Sean Buckley 11 Huntingdon Area 10-09.00 4

8-03.0 8-09.0 9-03.0

XO O XXX

5 Jack Singer 10 Hollidaysburg Area 10-09.00 2

8-03.0 8-09.0 9-03.0 9-09.0 10-03. 10-09.

XO O XO XO O XXX

6 Matthew Reese 11 Philipsburg-Osceola 10-03.00 1

8-03.0 8-09.0

O XXX

6 Gavin Robb 11 Penns Valley Area 10-03.00

8-03.0 8-09.0 9-03.0

O O XXX

8 Justin Jackson 11 Tyrone Area 9-09.00

8-03.0 8-09.0 9-03.0

O O XXX

9 Riley Bickle 11 Philipsburg-Osceola 9-03.00

8-03.0 8-09.0 9-03.0 9-09.0

O O O XXX

10 Ty Aveni 9 Clearfield Area 8-03.00

8-03.0 8-09.0

XO XXX

Varsity Girls Shot Put

Name Yr Team Mark H# Pts

1 Reilly Vroman 12 Philipsburg-Osceola 31-08.50 2 10

31-08.50

2 Aubrie Sipes 12 Hollidaysburg Area 30-00.75 2 8

30-00.75

3 Katie Snyder 12 Bald Eagle Area 29-09.25 2 6

29-09.25

4 Emily Bumberger 11 Hollidaysburg Area 29-03.50 2 4

29-03.50

5 Abigial Hoover 11 Bald Eagle Area 28-09.00 2 2

28-09.00

6 Lexi Troup 12 Huntingdon Area 26-11.50 2 1

26-11.50

7 Lindsey Kerlin 11 Clearfield Area 26-03.75 1

26-03.75

8 Jaylee Gill 10 Clearfield Area 25-10.25 1

25-10.25

9 Olivia Hutton 10 Philipsburg-Osceola 25-05.00 1

25-05.00

10 Autumn Eyer 11 Bellefonte Area 25-03.00 1

25-03.00

11 Sophia Marker 12 Huntingdon Area 24-09.50 2

24-09.50

12 Gabrielle Deitrich 11 Bellefonte Area 24-08.00 1

24-08.00

13 Victoria Reese 12 Tyrone Area 23-10.75 1

23-10.75

14 Rayann Walls 11 Tyrone Area 23-09.75 1

23-09.75

15 Amber Royer 11 Penns Valley Area 23-09.50 2

23-09.50

16 Katie Gavek 12 Penns Valley Area 20-02.75 1

20-02.75

Varsity Boys Shot Put

Name Yr Team Mark H# Pts

1 William Spratt 12 Bellefonte Area 43-02.50 2 10

43-02.50

2 Kieran Jodon 11 Bald Eagle Area 42-06.50 2 8

42-06.50

3 Josh Steele 11 Clearfield Area 41-01.00 2 6

41-01.00

4 Matthew Knepp 12 Bald Eagle Area 40-11.50 2 4

40-11.50

5 Isaac Karp 12 Penns Valley Area 39-10.25 1 2

39-10.25

6 Gavin Woomer 11 Tyrone Area 37-07.00 2 1

37-07.00

7 Isaac Samsel 11 Clearfield Area 37-04.00 2

37-04.00

8 Carter Shultz 12 Hollidaysburg Area 37-03.00 2

37-03.00

9 Lee Przybys 12 Bellefonte Area 36-03.50 2

36-03.50

10 Vincent Franco 12 Hollidaysburg Area 36-01.50 1

36-01.50

11 Evan Goodman 11 Huntingdon Area 36-00.75 1

36-00.75

12 Connor Centi 11 Huntingdon Area 35-04.50 1

35-04.50

13 Ryan Patterson 12 Tyrone Area 34-04.50 1

34-04.50

14 Josiah Kephart 12 Philipsburg-Osceola 33-09.75 1

33-09.75

15 Aidan Culver 12 Penns Valley Area 30-00.50 1

30-00.50

16 Ben Meyers 12 Philipsburg-Osceola 27-09.25 1

27-09.25

Varsity Girls Discus Throw

Name Yr Team Mark H# Pts

1 Abigial Hoover 11 Bald Eagle Area 101-04 2 10

100-09 101-04

2 Emily Bumberger 11 Hollidaysburg Area 95-02 2 8

95-02 95-02

3 Katie Snyder 12 Bald Eagle Area 93-00 2 6

93-00 93-00

4 Gabrielle Deitrich 11 Bellefonte Area 88-08 2 4

88-08 88-08

5 Rayann Walls 11 Tyrone Area 88-06 2 2

88-06 88-06

6 Lexi Troup 12 Huntingdon Area 87-08 2 1

87-08 87-08

7 Aubrie Sipes 12 Hollidaysburg Area 84-09 2

84-09

8 Olivia Hutton 10 Philipsburg-Osceola 79-02 1

79-02

9 Amber Royer 11 Penns Valley Area 74-07 1

74-07

10 Paige Rishel 11 Philipsburg-Osceola 73-00 1

73-00

11 Ava Reeder 10 Penns Valley Area 71-03 2

71-03

12 Karissa McMahon 10 Huntingdon Area 71-01 1

71-01

13 Jaylee Gill 10 Clearfield Area 64-09 1

64-09

14 Venessamegan Griffith 10 Clearfield Area 59-08 1

59-08

15 Abby Swisher 11 Bellefonte Area 56-06 1

56-06

Varsity Boys Discus Throw

Name Yr Team Mark H# Pts

1 Vincent Franco 12 Hollidaysburg Area 137-07 2 10

137-07

2 Matthew Knepp 12 Bald Eagle Area 126-02 2 8

126-02

3 William Spratt 12 Bellefonte Area 124-06 2 6

124-06

4 Josiah Kephart 12 Philipsburg-Osceola 120-04 2 4

120-04

5 Keegan Gwinn 12 Tyrone Area 118-04 2 2

118-04

6 Gavin Woomer 11 Tyrone Area 113-01 1 1

113-01

7 Kieran Jodon 11 Bald Eagle Area 112-03 2

112-03

8 William Brininger 12 Bellefonte Area 99-09 2

99-09

9 Isaac Samsel 11 Clearfield Area 97-04 1

97-04

10 Thomas McDivitt 11 Huntingdon Area 95-02 1

95-02

11 Evan Goodman 11 Huntingdon Area 84-02 1

84-02

12 Josh Steele 11 Clearfield Area 83-07 1

83-07

13 Ben Meyers 12 Philipsburg-Osceola 78-01 1

78-01

14 Isaac Karp 12 Penns Valley Area 76-03 1

76-03

Varsity Girls Javelin Throw

Name Yr Team Mark H# Pts

1 Kalista Butler 12 Philipsburg-Osceola 113-10 2 10

113-10

2 Abigial Hoover 11 Bald Eagle Area 113-00 2 8

113-00

3 Kaitlyn Houck 12 Tyrone Area 109-03 2 6

109-03

4 Victoria Reese 12 Tyrone Area 108-09 2 4

108-09

5 Ella Underwood 12 Bellefonte Area 94-10 2 2

94-10

6 Katie Snyder 12 Bald Eagle Area 90-11 2 1

90-11

7 Lexi Troup 12 Huntingdon Area 90-07 2

90-07

8 Willow Phillips 11 Philipsburg-Osceola 87-11 2

87-11

9 Lindsey Kerlin 11 Clearfield Area 84-06 1

84-06

10 Jaylee Gill 10 Clearfield Area 81-02 1

81-02

11 Ava Reeder 10 Penns Valley Area 79-07 1

79-07

12 Zoey Wilt 9 Hollidaysburg Area 79-06 1

79-06

13 Autumn Eyer 11 Bellefonte Area 78-01 1

78-01

14 Audrey Wilson 12 Huntingdon Area 74-10 1

74-10

15 Emily Bumberger 11 Hollidaysburg Area 70-08 1

70-08

Varsity Boys Javelin Throw

Name Yr Team Mark H# Pts

1 Keegan Gwinn 12 Tyrone Area 171-08 2 10

171-08

2 Colin Niewinski 10 Penns Valley Area 153-11 2 8

153-11

3 Chris Miknis 12 Hollidaysburg Area 149-01 1 6

149-01

4 William Brininger 12 Bellefonte Area 144-04 2 4

144-04

5 Jackson Romig 10 Penns Valley Area 141-10 2 2

141-10

6 Isaac Samsel 11 Clearfield Area 138-10 2 1

138-10

7 Owen Garlock 12 Huntingdon Area 132-10 2

132-10

8 Wyatt Lowry 11 Bellefonte Area 132-05 1

132-05

9 Matthew Reese 11 Philipsburg-Osceola 132-04 1

132-04

10 Talon Thompson 9 Bald Eagle Area 128-01 2

128-01

11 Tanner Bower 12 Bald Eagle Area 126-04 1

126-04

12 Guillermo Gaffney 9 Hollidaysburg Area 126-02 1

126-02

13 Josiah Kephart 12 Philipsburg-Osceola 121-00 2

121-00

14 Ryan Patterson 12 Tyrone Area 112-06 1

112-06

15 Mason Taylor 9 Huntingdon Area 109-07 1

109-07

16 Josh Steele 11 Clearfield Area 103-10 1

103-10

Varsity Boys Team Scores (18 Events Scored)

Team Pts Spr Dst Hrd Rel Thr Jmp Oth

1 Hollidaysburg Area 147 34 9 16 28 16 44 0

2 Bellefonte Area 84 5 28 2 18 20 11 0

3 Tyrone Area 75 3 16 4 18 14 20 0

3 Huntingdon Area 75 24 24 1 6 0 20 0

5 Penns Valley Area 67 27 6 1 11 12 10 0

6 Bald Eagle Area 48 0 2 2 6 20 18 0

7 Clearfield Area 47 0 0 36 4 7 0 0

8 Philipsburg-Osceola Area 15 0 8 0 2 4 1 0

Varsity Girls Team Scores (18 Events Scored)

Team Pts Spr Dst Hrd Rel Thr Jmp Oth

1 Hollidaysburg Area 149 40 14 14 26 20 35 0

2 Tyrone Area 100 34 0 0 16 12 38 0

3 Bellefonte Area 62 8 23 9 14 6 2 0

4 Clearfield Area 56 3 6 36 10 0 1 0

4 Huntingdon Area 56 0 12 0 8 2 34 0

6 Bald Eagle Area 48 8 0 1 2 33 4 0

7 Philipsburg-Osceola Area 43 0 10 2 5 20 6 0

7 Penns Valley Area 43 0 28 0 11 0 4 0

