BROOKVILLE — The Clearfield Bison and Lady Bison track took a break from Mountain League action on Tuesday and competed against District 9 foes Brookville and St. Marys.

The girls team was swept and saw their record drop to 4-5 on the year. They lost to host Brookville 74-67 and to St. Marys 101-45.

The highlight of the day was Danna Bender breaking the Clearfield Area High School 300 meter hurdle record in a time of 47.73 seconds. She won that event and also the 100 meter hurdle event.

Alayna Winters was also a double winner, claiming the top spot in the 400 meter dash and the long jump.

The boys team came away with a split on the day, losing to host Brookville 111-35, but defeated the Dutchmen 75-66. They raised their record to 2-7 on the year.

Karson Kline was the lone runner from Clearfield to top any events as he swept the 110 and 300 meter hurdle races.

On Friday May 6, the squads will compete at Altoona Area High School at their Mountain Lion Track and Field Classic

Complete Results:

Girls 100 Meter Dash

School: 11.98 2013 Lanae Newsome

Facility: 12.39 4/13/2013 Lanae Newsome, Brookville

13.24 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals H#

Finals

1 Isabelle Caskey Saint Marys 13.12 D9AA 5

2 Elle Smith Clearfield A 13.37 5

3 Morgan Monnoyer Brookville A 13.41 5

4 Adriana Buck Saint Marys 13.84 5

5 Kailin Bowser Brookville A 13.90 5

6 Prudence Corrigan Clearfield A 14.16 4

7 Vivianne Catalone Saint Marys 14.18 4

8 Autumn Walter Brookville A 14.21 3

9 Lydia Brown Clearfield A 14.25 5

10 Natalie Haney Brookville A 14.29 4

11 Becca Gnan Saint Marys 14.40 3

12 Isabella Pangallo Brookville A 14.65 4

13 Sophia Radkowski Saint Marys 14.69 4

14 Zahra Baluch Saint Marys 14.70 3

15 Gina VanSlander Saint Marys 14.78 2

16 Olivia Mitchell Clearfield A 14.83 2

17 Katie Peacock Clearfield A 15.10 3

18 McKenna Lanager Clearfield A 15.20 3

19 Taylor Hudson Clearfield A 15.42 4

20 Lily Chmelar Saint Marys 15.57 1

21 Emma Sidelinger Saint Marys 15.72 2

22 Alexandra Spellman Brookville A 15.90 3

23 Malaney Wallace Brookville A 16.13 2

24 Emma Geiser Saint Marys 16.16 1

25 Kerrigan Swartz Brookville A 16.30 1

26 Maddy Vogt Saint Marys 16.64 1

27 Abby Vogt Saint Marys 16.74 1

28 McKenna Guthrie Brookville A 16.88 2

29 Nina Thompson Saint Marys 17.64 1

Girls 200 Meter Dash

School: 24.72 2013 Lanae Newsome

Facility: 25.26 5/18/2012 Lanae Newsome, Brookville

27.94 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals H#

1 Isabelle Caskey Saint Marys 27.65 D9AA 5

2 Morgan Monnoyer Brookville A 28.25 5

3 Danna Bender Clearfield A 28.43 5

4 Kailin Bowser Brookville A 28.86 4

5 Elle Smith Clearfield A 29.13 5

6 Vivianne Catalone Saint Marys 29.17 5

7 Adriana Buck Saint Marys 29.38 4

8 Natalie Haney Brookville A 29.59 3

9 Autumn Walter Brookville A 29.70 4

10 Zahra Baluch Saint Marys 30.25 4

11 Isabella Catalone Saint Marys 30.44 3

12 Isabella Pangallo Brookville A 31.15 3

13 Mia Piccirillo Saint Marys 31.28 2

14 Lexi Asti Saint Marys 31.61 2

15 Katie Peacock Clearfield A 31.62 3

16 Gina VanSlander Saint Marys 31.68 2

17 Holly Anthony Saint Marys 32.18 2

18 Taylor Hudson Clearfield A 32.27 4

19 Hannah Glunt Clearfield A 32.61 4

20 Sophia Condon Saint Marys 33.39 2

21 Emma Sidelinger Saint Marys 33.55 3

22 Lily Chmelar Saint Marys 35.02 1

23 Malaney Wallace Brookville A 35.04 3

24 Maddy Vogt Saint Marys 36.96 1

25 Emma Geiser Saint Marys 37.00 1

26 Abby Vogt Saint Marys 40.31 1

Girls 400 Meter Dash

School: 58.74 2011 Lanae Newsome

Facility: 58.23 5/21/2010 Skyler Ganoe, Clarion

64.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals H#

1 Alayna Winters Clearfield A 66.13 3

2 Elle Smith Clearfield A 66.78 3

3 Emily Martz Brookville A 67.61 3

4 Sadie Shofestall Brookville A 69.80 3

5 Becca Gnan Saint Marys 70.01 3

6 Mary Defilippi Saint Marys 70.51 2

7 Mia Piccirillo Saint Marys 72.01 3

8 Lexi Asti Saint Marys 72.13 2

9 Zahra Baluch Saint Marys 72.30 1

10 Anna Fiscus Brookville A 74.05 2

11 Ella Fiscus Brookville A 75.38 2

12 Marlayna Bender Clearfield A 76.03 2

13 Gina VanSlander Saint Marys 77.00 1

14 Emma Sidelinger Saint Marys 79.00 1

15 Sophia Radkowski Saint Marys 79.03 2

16 Emma Geiser Saint Marys 1:22.28 1

17 Maddy Vogt Saint Marys 1:26.93 1

18 Abby Vogt Saint Marys 1:35.92 1

Girls 800 Meter Run

School: 2:20.05 1996 Mandy Richards

Facility: 2:11.80 5/16/2014 Kennedy Weisner, Elk County Catholic

2:36.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals

1 Lucia Hayes Saint Marys 2:41.24

2 Erika Doolittle Brookville A 2:42.25

3 Alayna Winters Clearfield A 2:51.27

4 Rachel Braun Saint Marys 2:53.87

5 Janelle Popson Brookville A 2:57.20

6 Izabel Simpson Brookville A 3:01.65

7 Marlayna Bender Clearfield A 3:04.46

8 Olivia Graham Clearfield A 3:12.07

Girls 1600 Meter Run

School: 5:19.24 1997 Mandy Richards

Facility: 4:56.29 5/16/2014 Kennedy Weisner, Elk County Catholic

5:55.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals

1 Rachel Braun Saint Marys 6:15.96

2 Paige Bauer Saint Marys 6:54.36

3 Olivia Graham Clearfield A 7:16.53

Girls 3200 Meter Run

School: 11:28.84 1997 Mandy Richards

Facility: 10:52.13 5/21/2010 Emily Giannotti, Coudersport

13:30.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals

1 Gabby Pistner Saint Marys 13:39.91

2 Chloe Smith Brookville A 13:56.80

Girls 100 Meter Hurdles

School: 15.44 2013 Aisha Newsome

Facility: 15.16 5/13/2009 Alexa Wilton, Bradford

17.94 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals H#

1 Danna Bender Clearfield A 17.17 D9AA 2

2 Lydia Brown Clearfield A 17.72 D9AA 2

3 Julie Monnoyer Brookville A 17.81 D9AA 2

4 Prudence Corrigan Clearfield A 18.27 1

5 Emma Garstka Saint Marys 18.31 2

6 Abby Erich Saint Marys 19.83 2

7 Maddy Wittman Saint Marys 20.33 1

8 Julia Bailey Brookville A 20.51 2

9 Mia Piccirillo Saint Marys 20.86 1

10 Holly Anthony Saint Marys 21.50 1

11 Olivia Sunealitis Brookville A 22.50 1

Girls 300 Meter Hurdles

School: 44.22 2011 Aisha Newsome

Facility: 45.07 5/13/2009 Alexa Wilton, Bradford

52.54 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals H#

1 Danna Bender Clearfield A 47.73 D9AA 2

2 Maura Caskey Saint Marys 49.34 D9AA 2

3 Lydia Brown Clearfield A 55.38 2

4 Prudence Corrigan Clearfield A 56.17 1

5 Emma Garstka Saint Marys 56.50 1

6 Hannah Glunt Clearfield A 59.17 1

7 Maddy Wittman Saint Marys 59.30 2

8 Julia Bailey Brookville A 63.03 2

9 McKenna Lanager Clearfield A 63.39 1

Girls 4×100 Meter Relay

School: 48.86 2011

B. Dietrich, A. Newsome, Ashley Wolfe, L. Newsome

Facility: 49.93 5/20/2016 Johnsonburg

M. Cowan, C. King, A. Williams, C. Viglione

55.00 D9AA D-9 AA Qualifying

School Finals

1 Brookville Area ‘A’ 53.38 D9AA

1) Kailin Bowser 2) Julie Monnoyer

3) Morgan Monnoyer 4) Emily Martz

2 Saint Marys Area ‘A’ 55.23

1) Adriana Buck 2) Isabella Catalone

3) Vivianne Catalone 4) Isabelle Caskey

3 Clearfield Area ‘A’ 58.09

1) Prudence Corrigan 2) Olivia Mitchell

3) McKenna Lanager 4) Hannah Glunt

Girls 4×400 Meter Relay

School: 4:07.28 2010

K. Zents, A. Byerly, L. Newsome, A. Newsome

Facility: 4:05.52 5/15/2007 Bradford

P. Ambrose, L. Sherman, T. Copeland, A. Wilton

4:35.50 D9AA D-9 AA Qualifying

School Finals

1 Saint Marys Area ‘A’ 4:20.69 D9AA

1) Lucia Hayes 2) Maura Caskey

3) Vivianne Catalone 4) Gabby Pistner

2 Clearfield Area ‘A’ 4:25.69 D9AA

1) Danna Bender 2) Lydia Brown

3) Elle Smith 4) Alayna Winters

3 Brookville Area ‘A’ 4:31.49 D9AA

1) Kailin Bowser 2) Julie Monnoyer

3) Emily Martz 4) Morgan Monnoyer

4 Brookville Area ‘B’ x5:06.21

Girls 4×800 Meter Relay

School: 9:41.54 1996

Amy Wolfe, B. Hulse, J. Standfest, M. Richards

Facility: 9:21.22 5/19/2004 Elk County Catholic

M. Nissel, M. Newell, S. Newell, E. Hoffman

11:25.00 D9AA D-9 AA Qualifying

School Finals

1 Saint Marys Area ‘A’ 11:36.16

1) Maura Caskey 2) Rachel Braun

3) Mary Defilippi 4) Paige Bauer

2 Brookville Area ‘A’ 11:49.33

1) Sadie Shofestall 2) Erika Doolittle

3) Anna Fiscus 4) Janelle Popson

3 Clearfield Area ‘A’ 13:35.98

1) Hannah Glunt 2) McKenna Lanager

3) Marlayna Bender 4) Olivia Graham

Girls High Jump

School: 5-08 1980 Barb Reinard

Facility: 5-06 5/18/2018 Taylor Newton, Elk County Catholic

4-09.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals

1 Laynee Sorbin Brookville A 4-07.00

1 Holly Anthony Saint Marys 4-07.00

3 Sophia Radkowski Saint Marys 4-05.00

4 Katie Peacock Clearfield A 3-11.00

— Kerrigan Swartz Brookville A NH

— Julia Bailey Brookville A NH

— Malaney Wallace Brookville A NH

— Isabella Catalone Saint Marys NH

— Becca Gnan Saint Marys NH

— Jazmines Sarvey Brookville A NH

Girls Pole Vault

School: 11-01 2014 Brandi Cooper

Facility: 11-04 5/18/2018 Kendall Grossman, Moniteau

8-06.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals

1 Laynee Sorbin Brookville A 7-06.00

2 Becca Gnan Saint Marys 6-06.00

3 Maddy Wittman Saint Marys J6-06.00

4 Marlayna Bender Clearfield A 6-00.00

5 Malaney Wallace Brookville A 5-06.00

— Jazmines Sarvey Brookville A NH

— Alexandra Spellman Brookville A NH

Girls Long Jump

School: 19-00.50 2013 Lanae Newsome

Facility: 18-05.50 4/4/2013 Lanae Newsome, Brookville

15-06.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals

1 Alayna Winters Clearfield A 14-06.50

2 Maura Caskey Saint Marys 14-02.50

3 Sophia Radkowski Saint Marys 13-11.50

4 Abby Erich Saint Marys 13-00.50

5 Emma Garstka Saint Marys 13-00.00

6 Isabella Catalone Saint Marys 12-11.00

7 Isabella Pangallo Brookville A 12-10.00

8 Lexi Asti Saint Marys 12-05.50

9 Alexandra Spellman Brookville A 12-05.00

10 Gina VanSlander Saint Marys 12-02.50

11 Olivia Mitchell Clearfield A 11-10.00

12 Kerrigan Swartz Brookville A 9-05.00

— Taylor Hudson Clearfield A ND

— Lily Chmelar Saint Marys ND

— Jazmines Sarvey Brookville A ND

Girls Triple Jump

School: 40-04 2013 Lanae Newsome

Facility: 39-09 5/18/2012 Lanae Newsome, Brookville

32-06.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals

1 Laynee Sorbin Brookville A 34-05.50 D9AA

2 Julie Monnoyer Brookville A 32-01.00

3 Abby Erich Saint Marys 28-08.00

4 Olivia Mitchell Clearfield A 27-11.00

5 Maddy Wittman Saint Marys 27-10.00

6 Lexi Asti Saint Marys 27-09.50

7 Taylor Hudson Clearfield A 27-02.00

8 Holly Anthony Saint Marys 26-07.00

9 Katie Peacock Clearfield A 24-11.50

10 Emma Garstka Saint Marys 24-07.50

— Nina Thompson Saint Marys ND

— Lily Chmelar Saint Marys ND

— Isabella Pangallo Brookville A ND

Girls Shot Put

School: 37-05.50 1982 Jan Grottenthaler

Facility: 45-01.50 5/21/2010 Megan Dornisch, Elk County Catholic

32-00.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals H#

1 Payton Bauer Saint Marys 33-03.00 D9AA 1

2 Rylee Nicklas Saint Marys 30-09.50 1

3 Bethany Hack Brookville A 25-06.00 3

4 Jillian Kline Saint Marys 24-10.50 1

5 Lindsey Kerlin Clearfield A 24-06.00 1

6 Claire Haines Brookville A 24-03.00 1

7 Kayleigh Rhodes Brookville A 21-09.50 2

8 Neavaeh Wildnauer Saint Marys 21-04.00 2

9 Jaylee Gill Clearfield A 21-01.50 1

10 Lacie Silvis Brookville A 21-00.00 1

11 Natalie Himes Brookville A 20-06.50 2

12 Rachel Fleming Saint Marys 20-06.00 1

13 Cadence Day Clearfield A 20-01.00 2

14 Chloe Schaberl Saint Marys 19-00.00 2

15 Venessamegan Griffith Clearfield A 18-03.00 1

16 Caspian Lippert Clearfield A 18-00.00 2

17 Maranda Dull Clearfield A 18-00.00 1

18 Emma Wallace Brookville A 16-09.00 2

19 Amanda Corbett Brookville A 16-02.00 2

20 Gracie Cherry Saint Marys 16-01.50 2

21 Lily Carpenter Saint Marys 13-00.00 2

— Madeline Reitz Brookville A ND 2

Girls Discus Throw

School: 112-08 1987 Arlene Sain

Facility: 144-07 5/20/2016 Maura Kimmel, Moniteau

92-00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals H#

1 Payton Bauer Saint Marys 99-03.00 D9AA 1

2 Claire Haines Brookville A 77-06.00 1

3 Rachel Fleming Saint Marys 69-05.00 2

4 Rylee Nicklas Saint Marys 68-06.00 1

5 Natalie Himes Brookville A 63-01.00 1

6 Chloe Schaberl Saint Marys 60-04.00 2

7 Emma Sidelinger Saint Marys 59-06.00 1

8 Lacie Silvis Brookville A 58-00.00 1

9 Neavaeh Wildnauer Saint Marys 57-07.00 2

9 Sophia Condon Saint Marys 57-07.00 1

11 Jaylee Gill Clearfield A 57-04.00 1

12 Jillian Kline Saint Marys 56-08.00 2

13 Venessamegan Griffith Clearfield A 52-01.00 1

14 Lindsey Kerlin Clearfield A 51-06.00 1

15 Caspian Lippert Clearfield A 48-04.00 2

15 Kayleigh Rhodes Brookville A 48-04.00 1

17 Violet Harper Brookville A 44-01.00 3

18 Bethany Hack Brookville A 42-10.00 2

19 Cadence Day Clearfield A 42-08.00 1

20 Amanda Corbett Brookville A 42-06.00 2

21 Lily Carpenter Saint Marys 40-02.00 2

22 Maranda Dull Clearfield A 38-06.00 2

23 Emma Wallace Brookville A 38-05.00 2

24 Gracie Cherry Saint Marys 27-07.00 2

— Madeline Reitz Brookville A ND 2

Girls Javelin Throw

School: 121-01 2005 Cortney Greeley

Facility: 155-01 5/20/2016 Brooke Hinderliter, Redbank Valley

105-00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals

1 Rylee Nicklas Saint Marys 100-01.00

2 Jillian Kline Saint Marys 73-07.00

3 Lindsey Kerlin Clearfield A 71-01.00

4 Chloe Schaberl Saint Marys 68-00.00

5 Claire Haines Brookville A 64-03.00

6 Jaylee Gill Clearfield A 62-04.00

7 Lacie Silvis Brookville A 55-07.00

8 Rachel Fleming Saint Marys 54-01.00

9 Natalie Himes Brookville A 53-01.00

10 Maranda Dull Clearfield A 51-10.00

11 Kayleigh Rhodes Brookville A 51-09.00

12 Amanda Corbett Brookville A 50-05.00

13 Sophia Condon Saint Marys 45-03.00

14 Violet Harper Brookville A 43-11.00

15 Cadence Day Clearfield A 40-09.00

16 Lily Carpenter Saint Marys 38-08.00

17 Venessamegan Griffith Clearfield A 35-05.00

18 Caspian Lippert Clearfield A 30-02.00

19 Emma Wallace Brookville A 24-08.00

Boys 100 Meter Dash

School: 10.76 2019 Bryan Dworek

Facility: 10.81 5/17/2019 Ian Thrush, Brookville

11.64 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals H#

1 Hunter Geer Brookville A 11.63 D9AA 5

2 Karson Kline Clearfield A 11.81 5

3 Ian Pete Brookville A 12.04 5

4 Charlie Krug Brookville A 12.16 4

5 Kenny Spellman Brookville A 12.22 1

6 Dalton Steel Saint Marys 12.22 5

7 Nick Shaffer Brookville A 12.23 4

8 Tyler Owens Brookville A 12.26 4

9 Cooper Shall Brookville A 12.30 3

10 Jacob Samsel Clearfield A 12.31 5

11 Caiden George Brookville A 12.32 3

12 Logan Oakes Brookville A 12.40 2

13 Ryan Geer Brookville A 12.65 2

14 Justen Crutchfield Clearfield A 12.80 3

15 Cayden Bell Clearfield A 12.88 4

16 Jacob Murdock Brookville A 12.94 2

17 Conner Smith Saint Marys 13.06 5

18 Camden Gormont Clearfield A 13.08 3

19 Jarrett Zattoni Clearfield A 13.13 2

20 Grayson Spangler Saint Marys 13.14 4

21 Karsen Lazauskas Clearfield A 13.62 2

22 Ashton McDowell Saint Marys 13.72 4

23 Isaac Putt Clearfield A 13.82 1

24 Colton Walker Clearfield A 13.83 1

25 Westin Nicklas Saint Marys 14.84 3

26 Luke McKinley Brookville A 14.95 1

Boys 200 Meter Dash

School: 21.48 2019 Ian Thrush

Facility: 21.48 5/17/2019 Ian Thrush, Brookville

24.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals H#

1 Hunter Geer Brookville A 23.48 D9AA 5

2 Ian Pete Brookville A 23.81 D9AA 5

3 Jack Gill Brookville A 24.74 5

4 Dalton Steel Saint Marys 24.78 5

5 Cooper Shall Brookville A 24.86 3

6 Brady Collins Clearfield A 25.15 4

7 Logan Oakes Brookville A 25.21 3

8 Kenny Spellman Brookville A 25.30 2

9 Nick Shaffer Brookville A 25.40 3

10 Tyler Owens Brookville A 25.70 4

11 Caleb Wilt Clearfield A 25.85 2

12 Jacob Samsel Clearfield A 25.95 4

13 Caiden George Brookville A 25.97 1

14 Garner McMaster Brookville A 26.09 2

15 Cayden Bell Clearfield A 26.30 3

16 Jacob Murdock Brookville A 26.48 2

17 Justen Crutchfield Clearfield A 26.50 3

18 Kai Lynch Clearfield A 26.92 4

19 Conner Smith Saint Marys 27.22 5

20 Ashton McDowell Saint Marys 27.95 4

21 Camden Gormont Clearfield A 28.08 2

22 Karsen Lazauskas Clearfield A 29.09 2

23 Toby Steis Saint Marys 30.00 4

24 Westin Nicklas Saint Marys 31.44 3

25 Luke McKinley Brookville A 32.35 1

Boys 400 Meter Dash

School: 48.18 2017 Ryan Thrush

Facility: 48.15 5/18/2012 Bryce Straffin, Clarion

54.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals H#

1 Hunter Geer Brookville A 52.86 D9AA 2

2 Jack Gill Brookville A 55.79 2

3 Dalton Steel Saint Marys 56.95 2

4 Garner McMaster Brookville A 57.68 1

5 Logan Oakes Brookville A 58.68 1

6 Cooper Shall Brookville A 59.02 1

7 Justen Crutchfield Clearfield A 60.83 2

8 Kenny Spellman Brookville A 61.41 1

9 Isaac Putt Clearfield A 63.73 2

10 Colton Walker Clearfield A 71.44 1

Boys 800 Meter Run

School: 1:50.89 2017 Ryan Thrush

Facility: 1:56.54 4/9/2009 Michael Robinson, DuBois

2:08.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals

1 Calvin Doolittle Brookville A 2:12.32

2 Wyatt Foster Saint Marys 2:16.99

3 Augustus Secco Saint Marys 2:19.17

4 Cole Householder Brookville A 2:22.72

5 Tyler Olson Clearfield A 2:24.05

6 Kobie Snelick Saint Marys 2:25.10

7 Hunter Rupp Brookville A 2:28.12

8 Bradley Fiscus Brookville A 2:31.42

9 David Graham Clearfield A 2:32.19

10 Angelo Catalone Saint Marys 2:33.48

11 Jason McAnany Saint Marys 2:39.79

Boys 1600 Meter Run

School: 4:27.38 2015 Ryan Thrush

Facility: 4:23.04 4/9/2011 Jake Kildoo, Grove City

4:52.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals

1 Calvin Doolittle Brookville A 4:58.01

2 Nicholas Hayes Saint Marys 5:02.60

3 Brandon Henry Saint Marys 5:11.08

4 Cole Householder Brookville A 5:12.73

5 Eli Fox Clearfield A 5:16.34

6 Bradley Fiscus Brookville A 5:27.34

7 Angelo Catalone Saint Marys 5:29.42

8 Alex Amador Saint Marys 5:31.22

9 Braydon Mosier Saint Marys 5:31.55

10 Alec Geer Brookville A 5:31.70

11 Brady Means Brookville A 5:34.31

12 Jason McAnany Saint Marys 5:40.65

13 David Graham Clearfield A 5:53.04

Boys 3200 Meter Run

School: 9:51.80 2004 Kenny Foster

Facility: 9:41.74 4/10/2010 Matt Cecala, Baldwin

10:50.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals

1 Wyatt Foster Saint Marys 10:45.96 D9AA

2 Augustus Secco Saint Marys 10:57.14

3 Brandon Henry Saint Marys 11:38.86

4 Eli Fox Clearfield A 11:42.60

5 Braydon Mosier Saint Marys 12:17.31

6 Brady Means Brookville A 12:18.35

7 Ty Aveni Clearfield A 12:58.97

8 David Graham Clearfield A 13:53.85

Boys 110 Meter Hurdles

School: 14.74 2019 Dillon Olson

Facility: 14.40 5/19/2017 Joseph Newton, Kane

17.24 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals H#

1 Karson Kline Clearfield A 16.17 D9AA 2

2 Ian Pete Brookville A 16.58 D9AA 2

3 Brady Collins Clearfield A 17.44 1

4 Kellan Haines Brookville A 17.45 2

5 Caleb Wilt Clearfield A 17.67 2

6 Ian Clowes Brookville A 18.29 1

7 Grayson Spangler Saint Marys 18.87 2

8 Toby Steis Saint Marys 20.10 2

9 Jacob Semeyn Brookville A 20.25 1

10 Kyle Lasher Brookville A 21.13 1

11 Wyatt Ginther Saint Marys 21.59 1

12 Daniel Turner Brookville A 21.79 1

Boys 300 Meter Hurdles

School: 39.16 2019 Dillon Olson

Facility: 38.36 5/21/2004 Nathan Shadeck, Clearfield

44.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals H#

1 Karson Kline Clearfield A 42.09 D9AA 3

2 Kellan Haines Brookville A 45.67 3

3 Ian Clowes Brookville A 46.24 3

4 Brady Collins Clearfield A 46.96 3

5 Connor Morgan Clearfield A 47.05 2

6 Caleb Wilt Clearfield A 47.39 2

7 Jacob Semeyn Brookville A 48.00 1

8 Daniel Turner Brookville A 48.30 1

9 Wyatt Ginther Saint Marys 49.34 2

10 Charlie Krug Brookville A 51.26 2

11 Kyle Lasher Brookville A 51.67 1

12 Toby Steis Saint Marys 54.03 3

13 Grayson Spangler Saint Marys 54.60 3

Boys 4×100 Meter Relay

School: 42.02 2019

Cabe Park, Jack Krug, Ian Thrush, Bryan Dworek

Facility: 42.02 5/17/2019 Brookville Area High School, Brookville

C Park, J Krug, I Thrush, B Dworek

47.60 D9AA D-9 AA Qualifying

School Finals

1 Brookville Area ‘A’ 47.45 D9AA

1) Charlie Krug 2) Ryan Geer

3) Jacob Murdock 4) Tyler Owens

2 Clearfield Area ‘A’ 47.71

1) Connor Morgan 2) Jacob Samsel

3) Cayden Bell 4) Kai Lynch

Boys 4×400 Meter Relay

School: 3:24.51 2019

Dillon Olson, Kyle MacBeth, Jack Krug, Ian Thrush

Facility: 3:26.70 5/19/2004 Smethport

M. Clark, T. Covert, M. Mitchell, M. Bango

3:48.00 D9AA D-9 AA Qualifying

School Finals

1 Brookville Area ‘A’ 3:44.76 D9AA

2 Saint Marys Area ‘A’ 3:53.04

1) Nicholas Hayes 2) Kobie Snelick

3) Augustus Secco 4) Alex Amador

3 Clearfield Area ‘A’ 3:55.31

1) Brady Collins 2) Caleb Wilt

3) Tyler Olson 4) Karson Kline

4 Brookville Area ‘C’ x5:11.42

Boys 4×800 Meter Relay

School: 8:05.51 1985

K. Harriger, D. Roseman, R. Stormer, P. Smith

Facility: 8:06.94 4/10/2010 Baldwin

9:20.00 D9AA D-9 AA Qualifying

School Finals

1 Saint Marys Area ‘A’ 9:01.77 D9AA

1) Nicholas Hayes 2) Wyatt Foster

3) Kobie Snelick 4) Alex Amador

2 Saint Marys Area ‘B’ x9:37.06

1) Angelo Catalone 2) Brandon Henry

3) Braydon Mosier 4) Augustus Secco

3 Clearfield Area ‘A’ 10:29.31

1) Eli Fox 2) Ty Aveni

3) Tyler Olson 4) David Graham

Boys High Jump

School: 6-07 2011 Vinny Dougherty

Facility: 6-06.25 4/9/2005 Jared Williams, Kiski

5-10.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals

1 Kellan Haines Brookville A 5-00.00

— Karsen Lazauskas Clearfield A NH

— Robert Hooven Clearfield A NH

— Jacob Semeyn Brookville A NH

— Ryan Geer Brookville A NH

— Justen Crutchfield Clearfield A NH

Boys Pole Vault

School: 14-00 1998 Chris Miller

Facility: 16-04.75 4/17/2012 Patrick Anderson, Kane

11-06.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals

1 Brody Barto Brookville A 9-06.00

2 Luke Gaston Brookville A 9-00.00

3 Jason McAnany Saint Marys J9-00.00

4 Toby Steis Saint Marys 8-06.00

5 Ty Aveni Clearfield A J8-06.00

6 Caiden George Brookville A 8-00.00

7 Kyle Lasher Brookville A J8-00.00

8 Holden Shaffer Brookville A 7-06.00

— Brecken Cieleski Brookville A NH

Boys Long Jump

School: 22-07.25 2019 Bryan Dworek

Facility: 22-02 5/19/2006 Dan King, Elk County Catholic

19-06.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals

1 Hunter Rupp Brookville A 18-11.50

2 John Colgan Brookville A 18-10.50

3 Kai Lynch Clearfield A 18-03.00

4 Conner Smith Saint Marys 18-01.00

5 Jacob Murdock Brookville A 17-09.00

6 Nick Shaffer Brookville A 17-05.00

7 Tyler Owens Brookville A J17-05.00

8 Ian Clowes Brookville A 17-02.00

9 Caiden George Brookville A 17-00.50

10 Connor Morgan Clearfield A 16-10.00

11 Cayden Bell Clearfield A 16-06.75

12 Robert Hooven Clearfield A 16-04.25

13 Wyatt Ginther Saint Marys 15-07.00

14 Camden Gormont Clearfield A 15-06.00

15 Grayson Spangler Saint Marys 15-05.25

16 Holden Shaffer Brookville A 14-04.00

17 Karsen Lazauskas Clearfield A 13-11.00

18 Westin Nicklas Saint Marys 13-01.00

19 Luke Gaston Brookville A 12-11.00

20 Luke McKinley Brookville A 11-10.50

— Logan Oakes Brookville A ND

— Jacob Samsel Clearfield A ND

Boys Triple Jump

School: 46-07.75 2011 Vinny Dougherty

Facility: 46-05 4/10/2010 Pat Cochran, McDowell

39-06.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals

1 John Colgan Brookville A 39-03.00

2 Hunter Rupp Brookville A 36-01.00

3 Camden Gormont Clearfield A 35-10.50

4 Kai Lynch Clearfield A 35-09.00

5 Garner McMaster Brookville A 35-07.00

6 Luke Gaston Brookville A 32-07.50

7 Connor Morgan Clearfield A 32-01.50

8 Conner Smith Saint Marys 28-04.50

9 Holden Shaffer Brookville A 27-05.50

10 Luke McKinley Brookville A 27-02.00

— Wyatt Ginther Saint Marys X29-04.50

Boys Shot Put

School: 53-03 1998 Matt Shaffer

Facility: 61-06.75 5/18/2018 John Eakin, Bradford

43-00.00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals H#

1 Dakotah Davis Brookville A 38-03.00 1

2 Josh Steele Clearfield A 38-02.00 1

3 Isaac Samsel Clearfield A 36-10.00 1

4 Michael Colgan Brookville A 36-07.00 1

5 Brayden Ross Brookville A 35-08.00 1

6 Shawn Foster Brookville A 32-01.00 2

7 Adam Miller Clearfield A 31-06.00 1

8 Mitchel Rowles Clearfield A 31-02.00 2

9 Sam Bowes Saint Marys 29-08.00 1

9 Killian Ramsey Saint Marys 29-08.00 1

11 Wyatt Lucas Brookville A 29-06.00 1

12 Derek Villella Saint Marys 29-04.00 1

13 Drake Ward-Sullivan Clearfield A 29-02.00 2

14 Gannon McMaster Brookville A 28-06.00 1

15 Quinton Perry Brookville A 28-00.00 2

16 Erick Conaway Clearfield A 27-06.00 2

16 Mason Lumadue Clearfield A 27-06.00 1

18 Alex Wriglesworth Clearfield A 27-04.00 2

19 Aidan Mcalee Saint Marys 25-08.00 1

20 Brian Achmoody Clearfield A 23-00.00 2

21 Ezra Parson Brookville A 21-10.00 2

22 Ryker Selnekovic Brookville A 21-04.00 2

23 Egan Dennison Brookville A 19-03.00 2

— Jarrett Zattoni Clearfield A ND 2

— Austin Brosius Brookville A ND 2

— Dalton Bauer Saint Marys ND 1

— Gavin Ridgon Clearfield A ND 2

— Keagan Mesanko Brookville A ND 2

Boys Discus Throw

School: 146-05 1985 Greg Ross

Facility: 171-11 4/8/2004 Austin Papay, Sharon

123-00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals H#

1 Brayden Ross Brookville A 113-11.00 1

2 Jesse Lucas Brookville A 104-04.00 1

3 Quinton Perry Brookville A 86-06.00 2

4 Michael Colgan Brookville A 86-03.00 1

5 Lucas Haight Brookville A 81-03.00 1

6 Dakotah Davis Brookville A 80-06.00 2

7 Jarrett Zattoni Clearfield A 80-05.00 2

7 Sam Bowes Saint Marys 80-05.00 1

9 Josh Steele Clearfield A 80-00.00 1

10 Drake Ward-Sullivan Clearfield A 79-00.00 1

11 Aidan Mcalee Saint Marys 78-04.00 1

12 Alex Wriglesworth Clearfield A 77-08.00 1

13 Wyatt Lucas Brookville A 76-09.00 1

14 Derek Villella Saint Marys 75-03.00 1

15 Shawn Foster Brookville A 74-11.00 2

16 Erick Conaway Clearfield A 74-07.00 2

17 Gannon McMaster Brookville A 74-04.00 2

18 Mitchel Rowles Clearfield A 71-04.00 2

19 Adam Miller Clearfield A 65-05.00 1

20 Killian Ramsey Saint Marys 62-01.00 2

21 Brian Achmoody Clearfield A 60-03.00 2

22 Ryker Selnekovic Brookville A 53-01.00 2

23 Ezra Parson Brookville A 46-02.00 2

24 Egan Dennison Brookville A 41-01.00 2

— Mason Lumadue Clearfield A ND 2

— Keagan Mesanko Brookville A ND 2

— Dalton Bauer Saint Marys ND 1

— Isaac Samsel Clearfield A ND 1

— Gavin Ridgon Clearfield A ND 2

Boys Javelin Throw

School: 207-02 2012 Ryan Kerr

Facility: 212-02 4/14/2012 Michael Shuey, Johnsonburg

150-00 D9AA D-9 AA Qualifying

Name Year School Finals H#

1 Wyatt Lucas Brookville A 144-07.00 1

2 Kellan Haines Brookville A 132-11.00 1

3 Isaac Samsel Clearfield A 130-02.00 1

4 Cole Householder Brookville A 112-07.00 2

5 Jesse Lucas Brookville A 112-05.00 1

6 Michael Colgan Brookville A 111-09.00 1

7 Derek Villella Saint Marys 111-06.00 1

8 Ryan Geer Brookville A 105-09.00 1

9 Josh Steele Clearfield A 102-02.00 1

10 Robert Hooven Clearfield A 97-00.00 3

11 Lucas Haight Brookville A 89-06.00 2

12 Isaac Putt Clearfield A 86-01.00 2

13 Drake Ward-Sullivan Clearfield A 84-06.00 2

14 Alex Wriglesworth Clearfield A 84-03.00 1

15 Quinton Perry Brookville A 83-01.00 2

16 Mitchel Rowles Clearfield A 76-07.00 1

17 Aidan Mcalee Saint Marys 72-03.00 1

18 Sam Bowes Saint Marys 71-05.00 1

19 Killian Ramsey Saint Marys 67-08.00 1

20 Gannon McMaster Brookville A 63-09.00 2

21 Ezra Parson Brookville A 61-05.00 2

22 Shawn Foster Brookville A 55-06.00 2

23 Ryker Selnekovic Brookville A 54-07.00 2

— Keagan Mesanko Brookville A ND 2

— Austin Brosius Brookville A ND 2

— Brian Achmoody Clearfield A ND 2

— Gavin Ridgon Clearfield A ND 2

— Dakotah Davis Brookville A ND 2