CLEARFIELD – The 12th annual Clearfield YMCA Fair Fun 5K Run, Walk and 100-Meter Kids Dash was held Aug. 7 at the 160th Clearfield County Fair. The results are as follows:

Open Men

Matthew Berzonsky, 16:28 Jon Berzonsky, 17:17 Christian Roemer, 17:35

Open Women

Morgan Roemer, 20:12 Tonya Bond, 21:15 Gina Graham, 21:37

Men 11 – 14

Jay Sheloski, 21:01 Landon Akers, 21:24 David Magnusan Jr., 25:55 Christopher Justice, 28:41 James Baldwin, 35:26 Nathaniel McKee, 49:11

Men 15 – 19

Chad Muckey, 17:48 Joseph Foradora, 17:52 Will Berzonsky, 17:55 Yarus Jaedan, 19:15 Sage Carr, 19:30 Eli Fox, 20:26 Jacob Alexander, 21:23 Andreas Scanzo, 25:30 David Graham, 27:17

Men 20 – 29

Dallas Bond, 18:24 Jared Braun, 19:39 Ethan Fritz, 19:49 Zack Hopkins, 24:34 Preston Sheeder, 1:03:18

Men 30 – 39

Nick Sipes, 20:40 Todd Sudik, 21:59 Andrew Shimko, 22:55 Joshua Carr, 22:59 Eric Yingling, 23:01 Jason Bartlebaugh, 25:36 Ryan McKeown, 27:57 Ricky Morales, 28:09 Jason Emerick, 32:07 Craig Blose, 39:39

Men 40 – 49

Thomas Berzonsky, 20:57 Cory Yarus, 22:53 Todd Grady, 30:00

Men 50 – 59

Randall Bond, 20:44 Rob Redden, 22:15 Christopher McGarry, 25:48 Scott Kolesar, 28:49 Greg Hubler, 28:49 Charles Wurster, 33:03 Sean Dunn, 47:51 Jim Parks Jr., 52:23 Brett Decker, 1:03:58

Men 60 & Up

Tim Andrulonis, 23:03 Stan Skiles, 25:06 Mike Mitskavish, 26:29 Doug Shugarts, 28:36 Rusty McCracken, 30:38 Robert Carr, 32:15 Jerry McCracken, 44:33

Women Under 11

ADVERTISEMENT

Elizabeth McHissich, 31:34 Claire Akers, 35:14

Women 11 – 14

Caitlyn Albertson, 28:11 Ruth Wurster, 28:19 Juliet Bowers-Condon, 50:38

Women 15 – 19

Sidney Beers, 22:12 Erika Alexander, 24:21 Delaney Yarus, 24:59 Kyleigh Dunn, 47:51

Women 20 – 29

Brookw Emerick, 31:22 Ashley Carlyn, 1:03:18 Marissa Decker, 1:03:58

Women 30 – 39

Vanessa Johnson, 22:40 Jilynn Hess, 25:32 Betsy Rebar, 27:56 Autumn Tack, 28:17 Lindsie Wisor, 1:03:18 Jackie Bailey, 1:03:20

Women 40 – 49

Christi Manno, 26:32 Mary Horner, 27:20 Heather Fox, 28:41 Janel Justice, 29:23 C. Johnson-McHissich, 31:34 Gwendolyn Akers, 35:21 Shana Davis, 40:49

Women 50 – 59

Vicki Hoov, 42:10

Women 60 & Up